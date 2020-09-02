Wish You Were Here: Let’s Eat!

The Man from the Pad and his sandwiches. Late-night donuts on Regent Street. A slice at Ian’s, or Pizza di Roma or Rozino’s or Pizza Pit. The Guerilla Cookie, or maybe Brittany Buns. UW–Madison memories are made in classrooms, we’re told, but we’re pretty sure that they’re just as often found in restaurants, cafeterias, and dining rooms. Nothing makes a memory stick like a burst of flavor and a full belly.
Tell us the best campus-area place to eat from your days at the UW, as well as what made it so special.
Send us your
memory. (Include photos, please!) We’ll add it to this scrapbook. < A PATRON EATS GRILLED CORN ON THE COB AS OTHERS ENJOY PHYSICALLY DISTANCED, RESERVED-TABLE SEATING WITH FOOD AND DRINK SERVICE AT THE MEMORIAL UNION TERRACE DURING SUMMER 2020. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UW STUDENTS AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY FILL THEIR PLATES WITH TRADITIONAL FOOD DURING A NATIVE NOVEMBER FEAST HELD AT THE MULTICULTURAL STUDENT CENTER IN THE RED GYM ON NOV. 12, 2018. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) SIGNATURE-INGREDIENT PIZZAS SLICES ARE READY FOR CARRY OUT AT IAN’S PIZZA NEAR THE UW CAMPUS ON JULY 10, 2020. ESTABLISHED IN 2001 BY IAN GARFIELD AND LEXI FRAUTSCHY ’05, THE PIZZA SHOP IS A FAVORITE CAMPUS-AREA RESTAURANT FOR MANY UW–MADISON STUDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) NEARLY 175 NEW HOUSE FELLOWS AND OTHER RESIDENTIAL LIFE STUDENT STAFF WITHIN UNIVERSITY HOUSING GATHER FOR A CELEBRATORY DINNER AT RHETA'S FOOD SERVICE IN CHADBOURNE RESIDENTIAL COLLEGE ON AUG. 22, 2008. THE EVENT WAS THE CULMINATION OF TWO WEEKS OF INTENSIVE RESIDENTIAL STAFF TRAINING ON TOPICS INCLUDING CAMPUS RESOURCES, TEAM-BUILDING, COMMUNITY DEVELOPMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, CONFLICT RESOLUTION, EMERGENCY RESPONSE, DEPRESSION, ALCOHOL USE, DIVERSITY, SEXUALITY, STUDENT INVOLVEMENT, AND PROMOTION OF ACADEMICS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UNDERGRADUATES AND STAFF FROM THE GREENHOUSE RESIDENTIAL LEARNING COMMUNITY HOST A GLOBAL FOOD FOR THOUGHT DINNER ON OCT. 27, 2010. GREENHOUSE, WHICH IS BASED IN COLE HALL, IS A RESIDENTIAL LEARNING COMMUNITY FOCUSED ON ADVANCING SUSTAINABILITY. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS SELECT FROM A NUMBER OF FOOD OPTIONS AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON AUG. 30, 2012. THE CENTER MAINLY SERVES THE DINING NEEDS OF SMITH, OGG, WITTE, AND SELLERY RESIDENTS AND FEATURES A BROAD RANGE OF EATING CHOICES WITH THREE MAIN DINING AREAS THAT CAN ACCOMMODATE 600 PATRONS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) DOMESTIC AND INTERNATIONAL STUDENTS SHARE A THANKSGIVING MEAL DURING A FRIENDS-GIVING DINNER AT THE MEMORIAL UNION ON NOV. 26, 2019. THE EVENT, HOSTED BY THE WISCONSIN UNION DIRECTORATE’S GLOBAL CONNECTIONS COMMITTEE INCLUDED FOOD, TURKEY-THEMED CRAFTS, AND A BIT OF KARAOKE SINGING. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) FORAGE KITCHEN STAFF PREPARE HEALTHY FAST FOOD FOR PATRONS AT THE RESTAURANT'S LOWER STATE STREET LOCATION ON AUG. 13, 2019. FORAGE KITCHEN WAS STARTED BY HENRY ASCHAUER ’10 AND DOUG HAMAKER ’10. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UNDERGRADUATES HELP THEMSELVES TO REFRIGERATOR-STORED VEGETABLES AND PRODUCE DURING THE GRAND OPENING EVENT FOR THE UW CAMPUS FOOD SHED ON JUNE 16, 2017. AS AN UNDERGRADUATE, HAYDEN DEPORTER ’18 STARTED THE UNIQUE PROJECT WITH THE HELP OF A $5,000 KEMPER K. KNAPP BEQUEST GRANT. THE FOOD SHED AIMS TO REDIRECT SOME OF THE SURPLUS PRODUCE FROM SEVERAL OF UW–MADISON'S AGRICULTURAL RESEARCH ENDEAVORS, AND FREELY PROVIDE THE VEGETABLES AND PRODUCE TO UW STUDENTS, FACULTY, AND STAFF VIA FOUR DISTRIBUTION LOCATIONS ON CAMPUS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) PEDESTRIANS AND LUNCHTIME PATRONS WALK AMONG THE FOOD CARTS ON LIBRARY MALL ON JUNE 13, 2017. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) WORKING WITH HANDS-ON TUTELAGE BY NEW YORK–BASED CHEF SCOTT BARTON (FAR LEFT), UNDERGRADUATES IN A FIRST-YEAR INTEREST GROUP (FIG), "TASTING FOOD, TASTING FREEDOM," PREPARE AN AUTHENTIC BRAZILIAN MEAL IN THE FOOD APPLICATIONS LAB IN BABCOCK HALL ON OCT. 18, 2011. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS WAIT IN LINE TO ORDER LUNCH FROM A FOOD CART OUTSIDE OF GRAINGER HALL DURING AN EARLY-SEASON SNOWSTORM ON OCT. 31, 2019. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) WITH THE PATIO DOORS TO ALDO'S CAFE WIDE OPEN, PEOPLE ENJOY TAKING A BREAK TO EAT AND SOCIALIZE OUTSIDE THE WISCONSIN INSTITUTES FOR DISCOVERY ON JUNE 11, 2013. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) AN INTERIOR PHOTOGRAPH OF STUDENTS EATING AT LIZ WATERS DINING HALL, CA. 1980–90. (UW ARCHIVES, S15044) STUDENTS EAT AT RENNEBOHM DRUG STORE, A.K.A. "RENNIE'S" (UW ARCHIVES, S14878) STUDENTS SITTING AT A CAFETERIA TABLE HAVING LUNCH, CA. 1970–89. (UW ARCHIVES, 2017S00253) TABLES OF STUDENTS EAT DINNER FROM YELLOW TRAYS IN THE GORDON COMMONS DINING AREA, CA. 1987. (UW ARCHIVES, S08735) STATE STREET MALL VENDOR — MARIE'S ITALIAN BEEF. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S16004) PEOPLE APPROACH A MCDONALD'S STOREFRONT ON LAKE STREET, CA. 1975–85. (UW ARCHIVES, S07634) PEOPLE SIT AND CHAT IN THE RATHSKELLER SEATING AREA, CA. 1964–66. (UW ARCHIVES, 2017S01158) PEOPLE FILL THE ICONIC TABLES AND CHAIRS AT THE MEMORIAL UNION TERRACE TO ENJOY BEER AND FOOD, AUGUST 1973. (UW ARCHIVES) SEVERAL PEOPLE CARRY DINING TRAYS ACROSS THE UNION TERRACE, WHERE MANY OTHER PEOPLE ARE SEATED AT TABLES EATING, DRINKING, AND TALKING, CA. 1960–69. (UW ARCHIVES, S05048) STUDENTS EAT AT THE SHED, A FORMER DINING HALL ON UW–MADISON'S CAMPUS, NOVEMBER 1975. (UW ARCHIVES, S15043) TWO YOUNG MEN EAT AT A PICNIC ON CAMPUS, CA. 1997. (UW ARCHIVES, S15028) This is a caption on the ad image A PATRON EATS GRILLED CORN ON THE COB AS OTHERS ENJOY PHYSICALLY DISTANCED, RESERVED-TABLE SEATING WITH FOOD AND DRINK SERVICE AT THE MEMORIAL UNION TERRACE DURING SUMMER 2020. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UW STUDENTS AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY FILL THEIR PLATES WITH TRADITIONAL FOOD DURING A NATIVE NOVEMBER FEAST HELD AT THE MULTICULTURAL STUDENT CENTER IN THE RED GYM ON NOV. 12, 2018. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) SIGNATURE-INGREDIENT PIZZAS SLICES ARE READY FOR CARRY OUT AT IAN’S PIZZA NEAR THE UW CAMPUS ON JULY 10, 2020. ESTABLISHED IN 2001 BY IAN GARFIELD AND LEXI FRAUTSCHY ’05, THE PIZZA SHOP IS A FAVORITE CAMPUS-AREA RESTAURANT FOR MANY UW–MADISON STUDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) NEARLY 175 NEW HOUSE FELLOWS AND OTHER RESIDENTIAL LIFE STUDENT STAFF WITHIN UNIVERSITY HOUSING GATHER FOR A CELEBRATORY DINNER AT RHETA'S FOOD SERVICE IN CHADBOURNE RESIDENTIAL COLLEGE ON AUG. 22, 2008. THE EVENT WAS THE CULMINATION OF TWO WEEKS OF INTENSIVE RESIDENTIAL STAFF TRAINING ON TOPICS INCLUDING CAMPUS RESOURCES, TEAM-BUILDING, COMMUNITY DEVELOPMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, CONFLICT RESOLUTION, EMERGENCY RESPONSE, DEPRESSION, ALCOHOL USE, DIVERSITY, SEXUALITY, STUDENT INVOLVEMENT, AND PROMOTION OF ACADEMICS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UNDERGRADUATES AND STAFF FROM THE GREENHOUSE RESIDENTIAL LEARNING COMMUNITY HOST A GLOBAL FOOD FOR THOUGHT DINNER ON OCT. 27, 2010. GREENHOUSE, WHICH IS BASED IN COLE HALL, IS A RESIDENTIAL LEARNING COMMUNITY FOCUSED ON ADVANCING SUSTAINABILITY. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS SELECT FROM A NUMBER OF FOOD OPTIONS AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON AUG. 30, 2012. THE CENTER MAINLY SERVES THE DINING NEEDS OF SMITH, OGG, WITTE, AND SELLERY RESIDENTS AND FEATURES A BROAD RANGE OF EATING CHOICES WITH THREE MAIN DINING AREAS THAT CAN ACCOMMODATE 600 PATRONS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) DOMESTIC AND INTERNATIONAL STUDENTS SHARE A THANKSGIVING MEAL DURING A FRIENDS-GIVING DINNER AT THE MEMORIAL UNION ON NOV. 26, 2019. THE EVENT, HOSTED BY THE WISCONSIN UNION DIRECTORATE’S GLOBAL CONNECTIONS COMMITTEE INCLUDED FOOD, TURKEY-THEMED CRAFTS, AND A BIT OF KARAOKE SINGING. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) FORAGE KITCHEN STAFF PREPARE HEALTHY FAST FOOD FOR PATRONS AT THE RESTAURANT'S LOWER STATE STREET LOCATION ON AUG. 13, 2019. FORAGE KITCHEN WAS STARTED BY HENRY ASCHAUER ’10 AND DOUG HAMAKER ’10. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UNDERGRADUATES HELP THEMSELVES TO REFRIGERATOR-STORED VEGETABLES AND PRODUCE DURING THE GRAND OPENING EVENT FOR THE UW CAMPUS FOOD SHED ON JUNE 16, 2017. AS AN UNDERGRADUATE, HAYDEN DEPORTER ’18 STARTED THE UNIQUE PROJECT WITH THE HELP OF A $5,000 KEMPER K. KNAPP BEQUEST GRANT. THE FOOD SHED AIMS TO REDIRECT SOME OF THE SURPLUS PRODUCE FROM SEVERAL OF UW–MADISON'S AGRICULTURAL RESEARCH ENDEAVORS, AND FREELY PROVIDE THE VEGETABLES AND PRODUCE TO UW STUDENTS, FACULTY, AND STAFF VIA FOUR DISTRIBUTION LOCATIONS ON CAMPUS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) PEDESTRIANS AND LUNCHTIME PATRONS WALK AMONG THE FOOD CARTS ON LIBRARY MALL ON JUNE 13, 2017. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) WORKING WITH HANDS-ON TUTELAGE BY NEW YORK–BASED CHEF SCOTT BARTON (FAR LEFT), UNDERGRADUATES IN A FIRST-YEAR INTEREST GROUP (FIG), "TASTING FOOD, TASTING FREEDOM," PREPARE AN AUTHENTIC BRAZILIAN MEAL IN THE FOOD APPLICATIONS LAB IN BABCOCK HALL ON OCT. 18, 2011. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS WAIT IN LINE TO ORDER LUNCH FROM A FOOD CART OUTSIDE OF GRAINGER HALL DURING AN EARLY-SEASON SNOWSTORM ON OCT. 31, 2019. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) WITH THE PATIO DOORS TO ALDO'S CAFE WIDE OPEN, PEOPLE ENJOY TAKING A BREAK TO EAT AND SOCIALIZE OUTSIDE THE WISCONSIN INSTITUTES FOR DISCOVERY ON JUNE 11, 2013. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) AN INTERIOR PHOTOGRAPH OF STUDENTS EATING AT LIZ WATERS DINING HALL, CA. 1980–90. (UW ARCHIVES, S15044) STUDENTS EAT AT RENNEBOHM DRUG STORE, A.K.A. "RENNIE'S" (UW ARCHIVES, S14878) STUDENTS SITTING AT A CAFETERIA TABLE HAVING LUNCH, CA. 1970–89. (UW ARCHIVES, 2017S00253) TABLES OF STUDENTS EAT DINNER FROM YELLOW TRAYS IN THE GORDON COMMONS DINING AREA, CA. 1987. (UW ARCHIVES, S08735) STATE STREET MALL VENDOR — MARIE'S ITALIAN BEEF. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S16004) PEOPLE APPROACH A MCDONALD'S STOREFRONT ON LAKE STREET, CA. 1975–85. (UW ARCHIVES, S07634) PEOPLE SIT AND CHAT IN THE RATHSKELLER SEATING AREA, CA. 1964–66. (UW ARCHIVES, 2017S01158) PEOPLE FILL THE ICONIC TABLES AND CHAIRS AT THE MEMORIAL UNION TERRACE TO ENJOY BEER AND FOOD, AUGUST 1973. (UW ARCHIVES) SEVERAL PEOPLE CARRY DINING TRAYS ACROSS THE UNION TERRACE, WHERE MANY OTHER PEOPLE ARE SEATED AT TABLES EATING, DRINKING, AND TALKING, CA. 1960–69. (UW ARCHIVES, S05048) STUDENTS EAT AT THE SHED, A FORMER DINING HALL ON UW–MADISON'S CAMPUS, NOVEMBER 1975. (UW ARCHIVES, S15043) TWO YOUNG MEN EAT AT A PICNIC ON CAMPUS, CA. 1997. (UW ARCHIVES, S15028) This is a caption on the ad image A PATRON EATS GRILLED CORN ON THE COB AS OTHERS ENJOY PHYSICALLY DISTANCED, RESERVED-TABLE SEATING WITH FOOD AND DRINK SERVICE AT THE MEMORIAL UNION TERRACE DURING SUMMER 2020. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UW STUDENTS AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY FILL THEIR PLATES WITH TRADITIONAL FOOD DURING A NATIVE NOVEMBER FEAST HELD AT THE MULTICULTURAL STUDENT CENTER IN THE RED GYM ON NOV. 12, 2018. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) SIGNATURE-INGREDIENT PIZZAS SLICES ARE READY FOR CARRY OUT AT IAN’S PIZZA NEAR THE UW CAMPUS ON JULY 10, 2020. ESTABLISHED IN 2001 BY IAN GARFIELD AND LEXI FRAUTSCHY ’05, THE PIZZA SHOP IS A FAVORITE CAMPUS-AREA RESTAURANT FOR MANY UW–MADISON STUDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) NEARLY 175 NEW HOUSE FELLOWS AND OTHER RESIDENTIAL LIFE STUDENT STAFF WITHIN UNIVERSITY HOUSING GATHER FOR A CELEBRATORY DINNER AT RHETA'S FOOD SERVICE IN CHADBOURNE RESIDENTIAL COLLEGE ON AUG. 22, 2008. THE EVENT WAS THE CULMINATION OF TWO WEEKS OF INTENSIVE RESIDENTIAL STAFF TRAINING ON TOPICS INCLUDING CAMPUS RESOURCES, TEAM-BUILDING, COMMUNITY DEVELOPMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, CONFLICT RESOLUTION, EMERGENCY RESPONSE, DEPRESSION, ALCOHOL USE, DIVERSITY, SEXUALITY, STUDENT INVOLVEMENT, AND PROMOTION OF ACADEMICS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UNDERGRADUATES AND STAFF FROM THE GREENHOUSE RESIDENTIAL LEARNING COMMUNITY HOST A GLOBAL FOOD FOR THOUGHT DINNER ON OCT. 27, 2010. GREENHOUSE, WHICH IS BASED IN COLE HALL, IS A RESIDENTIAL LEARNING COMMUNITY FOCUSED ON ADVANCING SUSTAINABILITY. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS SELECT FROM A NUMBER OF FOOD OPTIONS AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON AUG. 30, 2012. THE CENTER MAINLY SERVES THE DINING NEEDS OF SMITH, OGG, WITTE, AND SELLERY RESIDENTS AND FEATURES A BROAD RANGE OF EATING CHOICES WITH THREE MAIN DINING AREAS THAT CAN ACCOMMODATE 600 PATRONS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) DOMESTIC AND INTERNATIONAL STUDENTS SHARE A THANKSGIVING MEAL DURING A FRIENDS-GIVING DINNER AT THE MEMORIAL UNION ON NOV. 26, 2019. THE EVENT, HOSTED BY THE WISCONSIN UNION DIRECTORATE’S GLOBAL CONNECTIONS COMMITTEE INCLUDED FOOD, TURKEY-THEMED CRAFTS, AND A BIT OF KARAOKE SINGING. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) FORAGE KITCHEN STAFF PREPARE HEALTHY FAST FOOD FOR PATRONS AT THE RESTAURANT'S LOWER STATE STREET LOCATION ON AUG. 13, 2019. FORAGE KITCHEN WAS STARTED BY HENRY ASCHAUER ’10 AND DOUG HAMAKER ’10. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) UNDERGRADUATES HELP THEMSELVES TO REFRIGERATOR-STORED VEGETABLES AND PRODUCE DURING THE GRAND OPENING EVENT FOR THE UW CAMPUS FOOD SHED ON JUNE 16, 2017. AS AN UNDERGRADUATE, HAYDEN DEPORTER ’18 STARTED THE UNIQUE PROJECT WITH THE HELP OF A $5,000 KEMPER K. KNAPP BEQUEST GRANT. THE FOOD SHED AIMS TO REDIRECT SOME OF THE SURPLUS PRODUCE FROM SEVERAL OF UW–MADISON'S AGRICULTURAL RESEARCH ENDEAVORS, AND FREELY PROVIDE THE VEGETABLES AND PRODUCE TO UW STUDENTS, FACULTY, AND STAFF VIA FOUR DISTRIBUTION LOCATIONS ON CAMPUS. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) PEDESTRIANS AND LUNCHTIME PATRONS WALK AMONG THE FOOD CARTS ON LIBRARY MALL ON JUNE 13, 2017. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) WORKING WITH HANDS-ON TUTELAGE BY NEW YORK–BASED CHEF SCOTT BARTON (FAR LEFT), UNDERGRADUATES IN A FIRST-YEAR INTEREST GROUP (FIG), "TASTING FOOD, TASTING FREEDOM," PREPARE AN AUTHENTIC BRAZILIAN MEAL IN THE FOOD APPLICATIONS LAB IN BABCOCK HALL ON OCT. 18, 2011. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS WAIT IN LINE TO ORDER LUNCH FROM A FOOD CART OUTSIDE OF GRAINGER HALL DURING AN EARLY-SEASON SNOWSTORM ON OCT. 31, 2019. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) WITH THE PATIO DOORS TO ALDO'S CAFE WIDE OPEN, PEOPLE ENJOY TAKING A BREAK TO EAT AND SOCIALIZE OUTSIDE THE WISCONSIN INSTITUTES FOR DISCOVERY ON JUNE 11, 2013. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) AN INTERIOR PHOTOGRAPH OF STUDENTS EATING AT LIZ WATERS DINING HALL, CA. 1980–90. (UW ARCHIVES, S15044) STUDENTS EAT AT RENNEBOHM DRUG STORE, A.K.A. "RENNIE'S" (UW ARCHIVES, S14878) STUDENTS SITTING AT A CAFETERIA TABLE HAVING LUNCH, CA. 1970–89. (UW ARCHIVES, 2017S00253) TABLES OF STUDENTS EAT DINNER FROM YELLOW TRAYS IN THE GORDON COMMONS DINING AREA, CA. 1987. (UW ARCHIVES, S08735) STATE STREET MALL VENDOR — MARIE'S ITALIAN BEEF. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S16004) PEOPLE APPROACH A MCDONALD'S STOREFRONT ON LAKE STREET, CA. 1975–85. (UW ARCHIVES, S07634) PEOPLE SIT AND CHAT IN THE RATHSKELLER SEATING AREA, CA. 1964–66. (UW ARCHIVES, 2017S01158) PEOPLE FILL THE ICONIC TABLES AND CHAIRS AT THE MEMORIAL UNION TERRACE TO ENJOY BEER AND FOOD, AUGUST 1973. (UW ARCHIVES) SEVERAL PEOPLE CARRY DINING TRAYS ACROSS THE UNION TERRACE, WHERE MANY OTHER PEOPLE ARE SEATED AT TABLES EATING, DRINKING, AND TALKING, CA. 1960–69. (UW ARCHIVES, S05048) STUDENTS EAT AT THE SHED, A FORMER DINING HALL ON UW–MADISON'S CAMPUS, NOVEMBER 1975. (UW ARCHIVES, S15043) TWO YOUNG MEN EAT AT A PICNIC ON CAMPUS, CA. 1997. (UW ARCHIVES, S15028) This is a caption on the ad image >