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Wish You Were Here: Let’s Eat!

Wish You Were Here: Let’s Eat!

Alumni share the best campus-are spot to eat during their days at the UW.

September 02, 2020
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WITH THE PATIO DOORS TO ALDO'S CAFE WIDE OPEN, PEOPLE ENJOY TAKING A BREAK TO EAT AND SOCIALIZE OUTSIDE THE WISCONSIN INSTITUTES FOR DISCOVERY ON JUNE 11, 2013. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS)

The Man from the Pad and his sandwiches. Late-night donuts on Regent Street. A slice at Ian’s, or Pizza di Roma or Rozino’s or Pizza Pit. The Guerilla Cookie, or maybe Brittany Buns. UW–Madison memories are made in classrooms, we’re told, but we’re pretty sure that they’re just as often found in restaurants, cafeterias, and dining rooms. Nothing makes a memory stick like a burst of flavor and a full belly.

Tell us the best campus-area place to eat from your days at the UW, as well as what made it so special.

Send us your memory. (Include photos, please!) We’ll add it to this scrapbook.

A PATRON EATS GRILLED CORN ON THE COB AS OTHERS ENJOY PHYSICALLY DISTANCED, RESERVED-TABLE SEATING WITH FOOD AND DRINK SERVICE AT THE MEMORIAL UNION TERRACE DURING SUMMER 2020. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS)
A PATRON EATS GRILLED CORN ON THE COB AS OTHERS ENJOY PHYSICALLY DISTANCED, RESERVED-TABLE SEATING WITH FOOD AND DRINK SERVICE AT THE MEMORIAL UNION TERRACE DURING SUMMER 2020. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS)

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