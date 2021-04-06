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Wish You Were Here: If You Want to Be a Badger

Wish You Were Here: If You Want to Be a Badger

If You Want to Be a Badger, Then Here’s a To-Do List.
If you want to be a Badger, then we’ve got a few things for you to do.

April 06, 2021
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The Wisconsin Experience is about taking classes, sure, but it’s about so much more. Today’s incoming students have no idea what possibilities await them. So give us your thoughts: what should everyone do before graduating, if they want to really be a Badger.

If you want to be a Badger — to truly live the full UW experience — then you’ve got to do more than come along with me, even by the bright shining light of the moon. You might want to sit on the Terrace, watch a game at the Kohl Center, participate in a UW–Madison First Nations Cultural Landscape Tour, walk on a frozen Lake Mendota, march in a protest, eat a cheese curd, and — well, several other things.

Send us your suggestions. (Include memories and photos, please!) We’ll add them to this scrapbook.

A STRAWBERRY-GARNISHED WAFFLE — BRANDED WITH A “W” CREST LOGO — IS PICTURED ON A SYRUP-COVERED CAFETERIA PLATE AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER. THE STYLIZED WAFFLES ARE A FAVORITE AMONG MANY UNIVERSITY HOUSING RESIDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON)
A STRAWBERRY-GARNISHED WAFFLE — BRANDED WITH A “W” CREST LOGO — IS PICTURED ON A SYRUP-COVERED CAFETERIA PLATE AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER. THE STYLIZED WAFFLES ARE A FAVORITE AMONG MANY UNIVERSITY HOUSING RESIDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON)
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