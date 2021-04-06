Wish You Were Here: If You Want to Be a Badger

The Wisconsin Experience is about taking classes, sure, but it’s about so much more. Today’s incoming students have no idea what possibilities await them. So give us your thoughts: what should everyone do before graduating, if they want to really be a Badger.
If you want to be a Badger — to truly live the full UW experience — then you’ve got to do more than come along with me, even by the bright shining light of the moon. You might want to sit on the Terrace, watch a game at the Kohl Center, participate in a UW–Madison First Nations Cultural Landscape Tour, walk on a frozen Lake Mendota, march in a protest, eat a cheese curd, and — well, several other things.
< A STRAWBERRY-GARNISHED WAFFLE — BRANDED WITH A “W” CREST LOGO — IS PICTURED ON A SYRUP-COVERED CAFETERIA PLATE AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER. THE STYLIZED WAFFLES ARE A FAVORITE AMONG MANY UNIVERSITY HOUSING RESIDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) THREE NEW UW FRESHMEN HUG BUCKY DURING THEIR INTRODUCTION TO THE CAMPUS ON AUGUST 27, 1990. (PHOTO BY TODD ROSENBERG; UW ARCHIVES, S05123) UW STUDENTS BUNDLE UP TO STAY WARM AS THEY WAIT TO BOARD THE #80 BUS AS TEMPERATURES HOVER AROUND ZERO DEGREES FAHRENHEIT ON JANUARY 29, 2019. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) CAMP RANDALL STADIUM IS PACKED FOR A BADGER FOOTBALL GAME ON SEPTEMBER 13, 1980. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, 2017S00063) UW UNDERGRADUATE SARA PARK (CENTER) TALKS WITH A RECRUITER DURING THE ANNUAL SPRING CAREER AND INTERNSHIP FAIR HELD AT THE KOHL CENTER ON FEB. 5, 2019. THE FAIR FEATURED 215 EMPLOYERS AND WAS OPEN TO ALL CURRENT STUDENTS AND ALUMNI. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) SPECTATORS WATCH AS A MAN ATTEMPTS TO WINDSURF ON FROZEN LAKE MENDOTA, FEBRUARY 1986. (PHOTO BY ROBERT QUEEN; UW ARCHIVES, S03614) ZACHERY HOLDER, VOTER ENGAGEMENT AND CIVIC LEARNING COORDINATOR WITH THE MORGRIDGE CENTER FOR PUBLIC SERVICE, AND MEGAN MILLER, STRATEGIC PARTNERSHIPS SPECIALIST WITH THE OFFICE OF UNIVERSITY RELATIONS, ARE PICTURED AS STUDENTS CAST THEIR VOTES FOR THE NOVEMBER 3, 2020, PRESIDENTIAL ELECTION DURING THE FIRST DAY OF EARLY IN-PERSON VOTING AS STAFF FROM THE CITY OF MADISON CLERK’S OFFICE WORK AN OUTDOOR-POLLING STATION ON EAST CAMPUS MALL. ALL WERE WEARING FACE MASKS AND PRACTICING SAFETY PROTOCOLS DUE TO THE GLOBAL CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS RELAX AND STUDY OUTSIDE MEMORIAL LIBRARY, MAY 1983. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S04272) AS THE SUN SETS, UW STUDENTS AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY ENJOY A COOL SUMMER EVENING AT THE MEMORIAL UNION TERRACE ON JULY 23, 2013. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) OLD CAMPUS BUS, CA. 1975–1985. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S16036) CLYDE MAYBERRY TALKS TO A STUDENT AT THE HOUSE ARREST 2 DANCE TEAM BOOTH OUTSIDE THE KOHL CENTER DURING THE FALL STUDENT ORGANIZATION FAIR ON SEPTEMBER 12, 2018. THE TWO-DAY FAIR WAS AN OPPORTUNITY FOR STUDENTS TO LEARN ABOUT SPECIAL-INTEREST GROUPS, ACTIVITIES, AND SERVICES OFFERED BY MORE THAN 400 REPRESENTED STUDENT ORGANIZATIONS ON CAMPUS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) A COUPLE OF MEN PUSH A HOOFER SAILBOAT INTO LAKE MENDOTA, CA. 1966. (PHOTO BY KARIN DENISSEN; UW ARCHIVES, 2017S00856) STUDENTS CHECK OUT THE MULTICULTURAL STUDENT CENTER BOOTH DURING THE FALL 2018 STUDENT ORGANIZATION FAIR AT THE KOHL CENTER. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) PATRONS VISIT AND EAT AT THE RATHSKELLER IN MEMORIAL UNION, MAY 1971. (UW ARCHIVES) HUNDREDS OF STUDENTS ENGAGE IN “BATTLE FOR BASCOM 2K15,” AN EPIC SNOWBALL FIGHT HELD ON BASCOM HILL ON FEBRUARY 8, 2015. IN WHAT IS BECOMING AN ANNUAL TRADITION, THE SPIRITED BATTLE PITS MEMBERS OF THE LAKESHORE RESIDENCE HALLS AGAINST THOSE FROM THE SOUTHEAST RESIDENCE HALLS. THE LAKESHORE TEAM CLAIMED VICTORY IN 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) TWO EMPLOYEES BEHIND THE COUNTER AT THE UNION ICE CREAM STORE HOLD OUT BABCOCK ICE CREAM CONES, CA. 1985–1995. (UW ARCHIVES, S08352) AMID ONGOING CONSTRUCTION, VISITORS TO THE MEMORIAL UNION TERRACE ENJOY A WARM SPRING DAY ON MAY 18, 2016. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) STUDENTS BOWLING ON MARCH 26, 1960. (UW ARCHIVES, S12591) PARTIALLY HIDDEN INSIDE ONE OF SEVERAL “STUDY CAGES,” A STUDENT QUIETLY WORKS AMID THE NORTH STACKS AT MEMORIAL LIBRARY ON SEPTEMBER 30, 2018. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) PEOPLE ENJOYING A NICE DAY ON THE UNION TERRACE. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, 2017S00913) VISITORS POSE FOR PICTURES WITH AN INFLATABLE REPLICA OF THE STATUE OF LIBERTY ON FROZEN AND SNOW-COVERED LAKE MENDOTA NEAR THE SHORELINE OF THE MEMORIAL UNION TERRACE FEBRUARY 6, 2020. DISPLAY OF THE STATUE IS PART OF THE ANNUAL WISCONSIN UNION WINTER CARNIVAL. (PHOTO BY BRIAN HUYNH/UW–MADISON) SIGNATURE-INGREDIENT PIZZA SLICES — INCLUDING A BARBECUED-CHICKEN AND BACON PIZZA KNOWN AS SMOKEY THE BANDIT (LEFT) AND A MACARONI AND CHEESE PIZZA — ARE BOXED FOR CARRY OUT AT IAN’S PIZZA ON JULY 10, 2020. ESTABLISHED IN 2001 BY IAN GARFIELD AND LEXI FRAUTSCHY ’05, THE PIZZA SHOP IS A FAVORITE CAMPUS-AREA RESTAURANT. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) REPRESENTATIVES FOR UW WOMEN AT 150 — A GROUP CELEBRATING 150 YEARS SINCE THE FIRST WOMEN RECEIVED UNDERGRADUATE DEGREES AT UW–MADISON — WALK DOWN STATE STREET BEFORE THOUSANDS OF SPECTATORS DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 18, 2018. THE ANNUAL PARADE IS ONE OF MANY HOMECOMING-WEEK ACTIVITIES SPONSORED BY THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) VOLUNTEERS DISTRIBUTE COMPLIMENTARY COPIES OF “JUST MERCY” TO UW STUDENTS FOLLOWING THE CHANCELLOR’S CONVOCATION AT THE KOHL CENTER ON SEPTEMBER 1, 2015. THE EVENT, ATTENDED BY THOUSANDS OF NEW STUDENTS, IS PART OF WISCONSIN WELCOME PROGRAMMING. THE BOOK, BY BRYAN STEVENSON, WAS THE 2015–16 SELECTION FOR GO BIG READ, A UW–MADISON COMMON-READING PROGRAM DESIGNED TO ENGAGE STUDENTS, FACULTY, STAFF, ALUMNI, AND COMMUNITY MEMBERS IN A SHARED, ACADEMICALLY FOCUSED READING EXPERIENCE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) BADGER FOOTBALL FANS DANCE TO THE SONG “JUMP AROUND” AT THE END OF THE THIRD-QUARTER AS THE BADGERS PLAY THE NEBRASKA CORNHUSKERS AT CAMP RANDALL STADIUM ON NOVEMBER 15, 2014. WISCONSIN WON THE GAME, 59–24, AS SNOW BEGAN TO FALL. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) PEDESTRIANS SHOP FOR PRODUCE AND OTHER OFFERINGS WHILE WALKING AROUND THE DANE COUNTY FARMERS’ MARKET THAT CIRCLES THE WISCONSIN STATE CAPITOL ON OCTOBER 25, 2014. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) LATE-SPRING SNOW FLURRIES FALL AS WAVES OF PARTICIPANTS LEAVE THE START LINE AND HEAD UP STATE STREET DURING THE 38TH ANNUAL CRAZYLEGS CLASSIC ON APRIL 27, 2019. MORE THAN 10,000 PEOPLE PARTICIPATED IN THE 8K RUN, WHEELCHAIR, AND 2-MILE WALK, WHICH WINDS THROUGH CAMPUS AND RAISES FUNDS FOR UW ATHLETICS. (PHOTOS BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS SEARCH FOR USED AND NEW TEXTBOOKS AT THE UNIVERSITY BOOK STORE ON SEPTEMBER 1, 2013. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) UNDERGRADUATE ELLIE SHELP ENJOYS A MILD AUTUMN DAY AS SHE STUDIES ON BASCOM HILL ON OCTOBER 11, 2016. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) A STRAWBERRY-GARNISHED WAFFLE — BRANDED WITH A “W” CREST LOGO — IS PICTURED ON A SYRUP-COVERED CAFETERIA PLATE AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER. THE STYLIZED WAFFLES ARE A FAVORITE AMONG MANY UNIVERSITY HOUSING RESIDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) THREE NEW UW FRESHMEN HUG BUCKY DURING THEIR INTRODUCTION TO THE CAMPUS ON AUGUST 27, 1990. (PHOTO BY TODD ROSENBERG; UW ARCHIVES, S05123) UW STUDENTS BUNDLE UP TO STAY WARM AS THEY WAIT TO BOARD THE #80 BUS AS TEMPERATURES HOVER AROUND ZERO DEGREES FAHRENHEIT ON JANUARY 29, 2019. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) CAMP RANDALL STADIUM IS PACKED FOR A BADGER FOOTBALL GAME ON SEPTEMBER 13, 1980. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, 2017S00063) UW UNDERGRADUATE SARA PARK (CENTER) TALKS WITH A RECRUITER DURING THE ANNUAL SPRING CAREER AND INTERNSHIP FAIR HELD AT THE KOHL CENTER ON FEB. 5, 2019. THE FAIR FEATURED 215 EMPLOYERS AND WAS OPEN TO ALL CURRENT STUDENTS AND ALUMNI. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) SPECTATORS WATCH AS A MAN ATTEMPTS TO WINDSURF ON FROZEN LAKE MENDOTA, FEBRUARY 1986. (PHOTO BY ROBERT QUEEN; UW ARCHIVES, S03614) ZACHERY HOLDER, VOTER ENGAGEMENT AND CIVIC LEARNING COORDINATOR WITH THE MORGRIDGE CENTER FOR PUBLIC SERVICE, AND MEGAN MILLER, STRATEGIC PARTNERSHIPS SPECIALIST WITH THE OFFICE OF UNIVERSITY RELATIONS, ARE PICTURED AS STUDENTS CAST THEIR VOTES FOR THE NOVEMBER 3, 2020, PRESIDENTIAL ELECTION DURING THE FIRST DAY OF EARLY IN-PERSON VOTING AS STAFF FROM THE CITY OF MADISON CLERK’S OFFICE WORK AN OUTDOOR-POLLING STATION ON EAST CAMPUS MALL. ALL WERE WEARING FACE MASKS AND PRACTICING SAFETY PROTOCOLS DUE TO THE GLOBAL CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS RELAX AND STUDY OUTSIDE MEMORIAL LIBRARY, MAY 1983. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S04272) AS THE SUN SETS, UW STUDENTS AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY ENJOY A COOL SUMMER EVENING AT THE MEMORIAL UNION TERRACE ON JULY 23, 2013. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) OLD CAMPUS BUS, CA. 1975–1985. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S16036) CLYDE MAYBERRY TALKS TO A STUDENT AT THE HOUSE ARREST 2 DANCE TEAM BOOTH OUTSIDE THE KOHL CENTER DURING THE FALL STUDENT ORGANIZATION FAIR ON SEPTEMBER 12, 2018. THE TWO-DAY FAIR WAS AN OPPORTUNITY FOR STUDENTS TO LEARN ABOUT SPECIAL-INTEREST GROUPS, ACTIVITIES, AND SERVICES OFFERED BY MORE THAN 400 REPRESENTED STUDENT ORGANIZATIONS ON CAMPUS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) A COUPLE OF MEN PUSH A HOOFER SAILBOAT INTO LAKE MENDOTA, CA. 1966. (PHOTO BY KARIN DENISSEN; UW ARCHIVES, 2017S00856) STUDENTS CHECK OUT THE MULTICULTURAL STUDENT CENTER BOOTH DURING THE FALL 2018 STUDENT ORGANIZATION FAIR AT THE KOHL CENTER. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) PATRONS VISIT AND EAT AT THE RATHSKELLER IN MEMORIAL UNION, MAY 1971. (UW ARCHIVES) HUNDREDS OF STUDENTS ENGAGE IN “BATTLE FOR BASCOM 2K15,” AN EPIC SNOWBALL FIGHT HELD ON BASCOM HILL ON FEBRUARY 8, 2015. IN WHAT IS BECOMING AN ANNUAL TRADITION, THE SPIRITED BATTLE PITS MEMBERS OF THE LAKESHORE RESIDENCE HALLS AGAINST THOSE FROM THE SOUTHEAST RESIDENCE HALLS. THE LAKESHORE TEAM CLAIMED VICTORY IN 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) TWO EMPLOYEES BEHIND THE COUNTER AT THE UNION ICE CREAM STORE HOLD OUT BABCOCK ICE CREAM CONES, CA. 1985–1995. (UW ARCHIVES, S08352) AMID ONGOING CONSTRUCTION, VISITORS TO THE MEMORIAL UNION TERRACE ENJOY A WARM SPRING DAY ON MAY 18, 2016. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) STUDENTS BOWLING ON MARCH 26, 1960. (UW ARCHIVES, S12591) PARTIALLY HIDDEN INSIDE ONE OF SEVERAL “STUDY CAGES,” A STUDENT QUIETLY WORKS AMID THE NORTH STACKS AT MEMORIAL LIBRARY ON SEPTEMBER 30, 2018. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) PEOPLE ENJOYING A NICE DAY ON THE UNION TERRACE. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, 2017S00913) VISITORS POSE FOR PICTURES WITH AN INFLATABLE REPLICA OF THE STATUE OF LIBERTY ON FROZEN AND SNOW-COVERED LAKE MENDOTA NEAR THE SHORELINE OF THE MEMORIAL UNION TERRACE FEBRUARY 6, 2020. DISPLAY OF THE STATUE IS PART OF THE ANNUAL WISCONSIN UNION WINTER CARNIVAL. (PHOTO BY BRIAN HUYNH/UW–MADISON) SIGNATURE-INGREDIENT PIZZA SLICES — INCLUDING A BARBECUED-CHICKEN AND BACON PIZZA KNOWN AS SMOKEY THE BANDIT (LEFT) AND A MACARONI AND CHEESE PIZZA — ARE BOXED FOR CARRY OUT AT IAN’S PIZZA ON JULY 10, 2020. ESTABLISHED IN 2001 BY IAN GARFIELD AND LEXI FRAUTSCHY ’05, THE PIZZA SHOP IS A FAVORITE CAMPUS-AREA RESTAURANT. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) REPRESENTATIVES FOR UW WOMEN AT 150 — A GROUP CELEBRATING 150 YEARS SINCE THE FIRST WOMEN RECEIVED UNDERGRADUATE DEGREES AT UW–MADISON — WALK DOWN STATE STREET BEFORE THOUSANDS OF SPECTATORS DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 18, 2018. THE ANNUAL PARADE IS ONE OF MANY HOMECOMING-WEEK ACTIVITIES SPONSORED BY THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) VOLUNTEERS DISTRIBUTE COMPLIMENTARY COPIES OF “JUST MERCY” TO UW STUDENTS FOLLOWING THE CHANCELLOR’S CONVOCATION AT THE KOHL CENTER ON SEPTEMBER 1, 2015. THE EVENT, ATTENDED BY THOUSANDS OF NEW STUDENTS, IS PART OF WISCONSIN WELCOME PROGRAMMING. THE BOOK, BY BRYAN STEVENSON, WAS THE 2015–16 SELECTION FOR GO BIG READ, A UW–MADISON COMMON-READING PROGRAM DESIGNED TO ENGAGE STUDENTS, FACULTY, STAFF, ALUMNI, AND COMMUNITY MEMBERS IN A SHARED, ACADEMICALLY FOCUSED READING EXPERIENCE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) BADGER FOOTBALL FANS DANCE TO THE SONG “JUMP AROUND” AT THE END OF THE THIRD-QUARTER AS THE BADGERS PLAY THE NEBRASKA CORNHUSKERS AT CAMP RANDALL STADIUM ON NOVEMBER 15, 2014. WISCONSIN WON THE GAME, 59–24, AS SNOW BEGAN TO FALL. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) PEDESTRIANS SHOP FOR PRODUCE AND OTHER OFFERINGS WHILE WALKING AROUND THE DANE COUNTY FARMERS’ MARKET THAT CIRCLES THE WISCONSIN STATE CAPITOL ON OCTOBER 25, 2014. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) LATE-SPRING SNOW FLURRIES FALL AS WAVES OF PARTICIPANTS LEAVE THE START LINE AND HEAD UP STATE STREET DURING THE 38TH ANNUAL CRAZYLEGS CLASSIC ON APRIL 27, 2019. MORE THAN 10,000 PEOPLE PARTICIPATED IN THE 8K RUN, WHEELCHAIR, AND 2-MILE WALK, WHICH WINDS THROUGH CAMPUS AND RAISES FUNDS FOR UW ATHLETICS. (PHOTOS BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS SEARCH FOR USED AND NEW TEXTBOOKS AT THE UNIVERSITY BOOK STORE ON SEPTEMBER 1, 2013. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) UNDERGRADUATE ELLIE SHELP ENJOYS A MILD AUTUMN DAY AS SHE STUDIES ON BASCOM HILL ON OCTOBER 11, 2016. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) A STRAWBERRY-GARNISHED WAFFLE — BRANDED WITH A “W” CREST LOGO — IS PICTURED ON A SYRUP-COVERED CAFETERIA PLATE AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER. THE STYLIZED WAFFLES ARE A FAVORITE AMONG MANY UNIVERSITY HOUSING RESIDENTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) THREE NEW UW FRESHMEN HUG BUCKY DURING THEIR INTRODUCTION TO THE CAMPUS ON AUGUST 27, 1990. (PHOTO BY TODD ROSENBERG; UW ARCHIVES, S05123) UW STUDENTS BUNDLE UP TO STAY WARM AS THEY WAIT TO BOARD THE #80 BUS AS TEMPERATURES HOVER AROUND ZERO DEGREES FAHRENHEIT ON JANUARY 29, 2019. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) CAMP RANDALL STADIUM IS PACKED FOR A BADGER FOOTBALL GAME ON SEPTEMBER 13, 1980. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, 2017S00063) UW UNDERGRADUATE SARA PARK (CENTER) TALKS WITH A RECRUITER DURING THE ANNUAL SPRING CAREER AND INTERNSHIP FAIR HELD AT THE KOHL CENTER ON FEB. 5, 2019. THE FAIR FEATURED 215 EMPLOYERS AND WAS OPEN TO ALL CURRENT STUDENTS AND ALUMNI. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) SPECTATORS WATCH AS A MAN ATTEMPTS TO WINDSURF ON FROZEN LAKE MENDOTA, FEBRUARY 1986. (PHOTO BY ROBERT QUEEN; UW ARCHIVES, S03614) ZACHERY HOLDER, VOTER ENGAGEMENT AND CIVIC LEARNING COORDINATOR WITH THE MORGRIDGE CENTER FOR PUBLIC SERVICE, AND MEGAN MILLER, STRATEGIC PARTNERSHIPS SPECIALIST WITH THE OFFICE OF UNIVERSITY RELATIONS, ARE PICTURED AS STUDENTS CAST THEIR VOTES FOR THE NOVEMBER 3, 2020, PRESIDENTIAL ELECTION DURING THE FIRST DAY OF EARLY IN-PERSON VOTING AS STAFF FROM THE CITY OF MADISON CLERK’S OFFICE WORK AN OUTDOOR-POLLING STATION ON EAST CAMPUS MALL. ALL WERE WEARING FACE MASKS AND PRACTICING SAFETY PROTOCOLS DUE TO THE GLOBAL CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS RELAX AND STUDY OUTSIDE MEMORIAL LIBRARY, MAY 1983. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S04272) AS THE SUN SETS, UW STUDENTS AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY ENJOY A COOL SUMMER EVENING AT THE MEMORIAL UNION TERRACE ON JULY 23, 2013. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) OLD CAMPUS BUS, CA. 1975–1985. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, S16036) CLYDE MAYBERRY TALKS TO A STUDENT AT THE HOUSE ARREST 2 DANCE TEAM BOOTH OUTSIDE THE KOHL CENTER DURING THE FALL STUDENT ORGANIZATION FAIR ON SEPTEMBER 12, 2018. THE TWO-DAY FAIR WAS AN OPPORTUNITY FOR STUDENTS TO LEARN ABOUT SPECIAL-INTEREST GROUPS, ACTIVITIES, AND SERVICES OFFERED BY MORE THAN 400 REPRESENTED STUDENT ORGANIZATIONS ON CAMPUS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) A COUPLE OF MEN PUSH A HOOFER SAILBOAT INTO LAKE MENDOTA, CA. 1966. (PHOTO BY KARIN DENISSEN; UW ARCHIVES, 2017S00856) STUDENTS CHECK OUT THE MULTICULTURAL STUDENT CENTER BOOTH DURING THE FALL 2018 STUDENT ORGANIZATION FAIR AT THE KOHL CENTER. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) PATRONS VISIT AND EAT AT THE RATHSKELLER IN MEMORIAL UNION, MAY 1971. (UW ARCHIVES) HUNDREDS OF STUDENTS ENGAGE IN “BATTLE FOR BASCOM 2K15,” AN EPIC SNOWBALL FIGHT HELD ON BASCOM HILL ON FEBRUARY 8, 2015. IN WHAT IS BECOMING AN ANNUAL TRADITION, THE SPIRITED BATTLE PITS MEMBERS OF THE LAKESHORE RESIDENCE HALLS AGAINST THOSE FROM THE SOUTHEAST RESIDENCE HALLS. THE LAKESHORE TEAM CLAIMED VICTORY IN 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) TWO EMPLOYEES BEHIND THE COUNTER AT THE UNION ICE CREAM STORE HOLD OUT BABCOCK ICE CREAM CONES, CA. 1985–1995. (UW ARCHIVES, S08352) AMID ONGOING CONSTRUCTION, VISITORS TO THE MEMORIAL UNION TERRACE ENJOY A WARM SPRING DAY ON MAY 18, 2016. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) STUDENTS BOWLING ON MARCH 26, 1960. (UW ARCHIVES, S12591) PARTIALLY HIDDEN INSIDE ONE OF SEVERAL “STUDY CAGES,” A STUDENT QUIETLY WORKS AMID THE NORTH STACKS AT MEMORIAL LIBRARY ON SEPTEMBER 30, 2018. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) PEOPLE ENJOYING A NICE DAY ON THE UNION TERRACE. (PHOTO BY NORMAN LENBURG; UW ARCHIVES, 2017S00913) VISITORS POSE FOR PICTURES WITH AN INFLATABLE REPLICA OF THE STATUE OF LIBERTY ON FROZEN AND SNOW-COVERED LAKE MENDOTA NEAR THE SHORELINE OF THE MEMORIAL UNION TERRACE FEBRUARY 6, 2020. DISPLAY OF THE STATUE IS PART OF THE ANNUAL WISCONSIN UNION WINTER CARNIVAL. (PHOTO BY BRIAN HUYNH/UW–MADISON) SIGNATURE-INGREDIENT PIZZA SLICES — INCLUDING A BARBECUED-CHICKEN AND BACON PIZZA KNOWN AS SMOKEY THE BANDIT (LEFT) AND A MACARONI AND CHEESE PIZZA — ARE BOXED FOR CARRY OUT AT IAN’S PIZZA ON JULY 10, 2020. ESTABLISHED IN 2001 BY IAN GARFIELD AND LEXI FRAUTSCHY ’05, THE PIZZA SHOP IS A FAVORITE CAMPUS-AREA RESTAURANT. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) REPRESENTATIVES FOR UW WOMEN AT 150 — A GROUP CELEBRATING 150 YEARS SINCE THE FIRST WOMEN RECEIVED UNDERGRADUATE DEGREES AT UW–MADISON — WALK DOWN STATE STREET BEFORE THOUSANDS OF SPECTATORS DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 18, 2018. THE ANNUAL PARADE IS ONE OF MANY HOMECOMING-WEEK ACTIVITIES SPONSORED BY THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) VOLUNTEERS DISTRIBUTE COMPLIMENTARY COPIES OF “JUST MERCY” TO UW STUDENTS FOLLOWING THE CHANCELLOR’S CONVOCATION AT THE KOHL CENTER ON SEPTEMBER 1, 2015. THE EVENT, ATTENDED BY THOUSANDS OF NEW STUDENTS, IS PART OF WISCONSIN WELCOME PROGRAMMING. THE BOOK, BY BRYAN STEVENSON, WAS THE 2015–16 SELECTION FOR GO BIG READ, A UW–MADISON COMMON-READING PROGRAM DESIGNED TO ENGAGE STUDENTS, FACULTY, STAFF, ALUMNI, AND COMMUNITY MEMBERS IN A SHARED, ACADEMICALLY FOCUSED READING EXPERIENCE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) BADGER FOOTBALL FANS DANCE TO THE SONG “JUMP AROUND” AT THE END OF THE THIRD-QUARTER AS THE BADGERS PLAY THE NEBRASKA CORNHUSKERS AT CAMP RANDALL STADIUM ON NOVEMBER 15, 2014. WISCONSIN WON THE GAME, 59–24, AS SNOW BEGAN TO FALL. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) PEDESTRIANS SHOP FOR PRODUCE AND OTHER OFFERINGS WHILE WALKING AROUND THE DANE COUNTY FARMERS’ MARKET THAT CIRCLES THE WISCONSIN STATE CAPITOL ON OCTOBER 25, 2014. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) LATE-SPRING SNOW FLURRIES FALL AS WAVES OF PARTICIPANTS LEAVE THE START LINE AND HEAD UP STATE STREET DURING THE 38TH ANNUAL CRAZYLEGS CLASSIC ON APRIL 27, 2019. MORE THAN 10,000 PEOPLE PARTICIPATED IN THE 8K RUN, WHEELCHAIR, AND 2-MILE WALK, WHICH WINDS THROUGH CAMPUS AND RAISES FUNDS FOR UW ATHLETICS. (PHOTOS BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS SEARCH FOR USED AND NEW TEXTBOOKS AT THE UNIVERSITY BOOK STORE ON SEPTEMBER 1, 2013. 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