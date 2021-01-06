Wish You Were Here: Brush with Fame

You never know whom you might meet at UW–Madison. On any given day, on or near campus, you could run into Zach Braff or Rodney Dangerfield or Joan Baez or Jawaharlal Nehru. (Okay, maybe not
most days. Typically, you just see students you don’t know or that professor who gave you a C in chemistry, and whom you wish you could forget.) A university like the UW attracts the famous and near famous, and celebrity-spotting adds spice to Badger memories.
We want to hear about the famous person you saw when you were a student. Did you catch U2 in concert at Camp Randall — or spot them unloading the touring bus? Did you hear Barack Obama speak on Bascom Hill? Did you sit in on a lecture with author Lorrie Moore?
< JOHN F. KENNEDY SHAKES HANDS WITH AN UNIDENTIFIED WOMAN DURING A CAMPAIGN STOP. A YOUNG GIRL STANDS NEARBY, CA. 1958–60. (UW ARCHIVES, S08113) EXCITED UW–MADISON STUDENTS WELCOME THE PRESIDENT TO THE STAGE — AND TO THEIR UNIVERSITY. FOR SOME, IT WAS THEIR FIRST TIME SEEING A SITTING PRESIDENT IN PERSON. ASTRONAUT MAE JEMISON, THE FIRST WOMAN OF COLOR IN SPACE, PRESENTS THE MARTIN LUTHER KING JR. MEMORIAL LECTURE TO AN AUDIENCE OF MORE THAN 1,100 IN VARSITY HALL IN UNION SOUTH ON JANUARY 21, 2020. THE OUTREACH EVENT WAS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) FAMOUS SINGER ELLA FITZGERALD AND FAN TAYLOR AT AN EVENT IN THE MEMORIAL UNION, CA. 1959. (PHOTO BY DUANE HOPP; UW ARCHIVES, 2017S01419) DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATE HILLARY CLINTON SPEAKS AT AN INVITATION-ONLY CAMPAIGN EVENT INSIDE THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON MARCH 28, 2016. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) MARTIN LUTHER KING JR. WITH A STUDENT. KING SPOKE AT THE UNION THEATER ON MARCH 31, 1962. (UW ARCHIVES, S17030) COMMENCEMENT SPEAKER RUSSELL WILSON, SUPER BOWL–WINNING QUARTERBACK FOR THE SEATTLE SEAHAWKS AND FORMER BADGER FOOTBALL STAR (LEFT) TALKS WITH ALEXANDRA ARRIAGA, SOON-TO-BE-GRADUATING CHANCELLOR'S SCHOLAR WITH A BACHELOR’S DEGREE IN JOURNALISM AND LATIN AMERICAN STUDIES, AND HER FATHER, GERARDO ARRIAGA, DURING A PRIVATE BREAKFAST RECEPTION FOR INVITED STUDENTS AND GUESTS AT THE HOTEL RED BEFORE THE START OF THE SPRING COMMENCEMENT CEREMONY AT CAMP RANDALL STADIUM ON MAY 14, 2016. THE OUTDOOR GRADUATION WAS ATTENDED BY APPROXIMATELY 5,600 BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREE CANDIDATES AND THEIR GUESTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) ANGELA DAVIS DURING A SPEAKING APPEARANCE ON NOVEMBER 6, 1972. (UW ARCHIVES, S17308) GABRIELLE LI, AN UNDERGRADUATE IN THE POSSE PROGRAM, SMILES AS ATTORNEY BRYAN STEVENSON, AUTHOR OF “JUST MERCY,” AUTOGRAPHS BOOKS AFTER SPEAKING TO MORE THAN 150 STUDENTS GATHERED FROM SEVERAL FIRST-YEAR INTEREST GROUPS, THE HONORS PROGRAM, AND UNIVERSITY HOUSING FOR A LUNCHEON EVENT AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON OCTOBER 26, 2015. STEVENSON'S BOOK ABOUT RACIAL INEQUALITY AND THE NEED FOR JUSTICE-SYSTEM REFORM WAS THE 2015–16 SELECTION FOR GO BIG READ, UW–MADISON’S COMMON-READING PROGRAM. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) BELL HOOKS SPEAKS ON CAMPUS. (UW ARCHIVES, S17568) J. J. WATT, NFL FOOTBALL PLAYER AND FORMER BADGER, ADDRESSES THE AUDIENCE DURING UW–MADISON’S SPRING COMMENCEMENT CEREMONY AT CAMP RANDALL STADIUM ON MAY 11, 2019. THE OUTDOOR GRADUATION WAS ATTENDED BY MORE THAN 7,000 BACHELOR’S, MASTER’S AND LAW DEGREE CANDIDATES, PLUS THEIR GUESTS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) CESAR CHAVEZ, OF UNITED FARM WORKERS OF AMERICA, SPEAKING TO LAW STUDENT PROTESTERS ON OCTOBER 29, 1990. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S16216) LAVERNE COX, ACTRESS AND ADVOCATE FOR MOVING BEYOND TRADITIONAL GENDER EXPECTATIONS, SPEAKS AS PART OF THE WISCONSIN UNION DIRECTORATE (WUD) DISTINGUISHED LECTURE SERIES TO A 1,165-PERSON CAPACITY CROWD AT THE MEMORIAL UNION’S SHANNON HALL ON MAY 9, 2016. THE EVENT WAS COHOSTED BY WUD AND THE LGBT CAMPUS CENTER. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) FORMER PRESIDENT JIMMY CARTER SPEAKS AT MEMORIAL UNION THEATER, MARCH 1994. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES) “ABC WORLD NEWS TONIGHT” ANCHOR AND EMMY-WINNING JOURNALIST DAVID MUIR ENJOYS BREAKFAST WITH UW–MADISON CHANCELLOR REBECCA BLANK AND HER HUSBAND, HANNS KUTTNER, AT MICKIES DAIRY BAR BEFORE THE START OF THE UW’S SPRING COMMENCEMENT CEREMONY ON MAY 12, 2018. MUIR WAS THE KEYNOTE SPEAKER FOR THE NOON GRADUATION EVENT. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) MEMBERS OF ROCK GROUPS NELSON AND CINDERELLA AT MEMORIAL UNION TERRACE FOR MTV’S “HOT SEAT” PROGRAM, APRIL 1991. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S15995) TELEVISION JOURNALIST KATIE COURIC AUTOGRAPHS A BOOK BELONGING TO UW GRADUATE JORDYN EISENPRESS FOLLOWING A RECEPTION FOR JOURNALISM GRADUATES IN VILAS HALL ON MAY 15, 2015. COURIC WAS THE COMMENCEMENT SPEAKER AT THE MAY 16TH GRADUATION CEREMONY. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) DEAF ACTIVIST, ACTOR, AND MODEL NYLE DIMARCO POSES FOR A PICTURE WITH GUESTS FROM THE WISCONSIN SCHOOL FOR THE DEAF FOLLOWING DIMARCO’S QUESTION AND ANSWER SESSION WITH AN INVITED AUDIENCE OF NEARLY 200 HIGH SCHOOL AND COLLEGE STUDENTS — MANY DEAF, BLIND, AND/OR HARD OF HEARING — AT TRIPP COMMONS IN THE MEMORIAL UNION ON JANUARY 30, 2018. SPONSORED BY UW–MADISON'S DISTINGUISHED LECTURE SERIES AND THE MCBURNEY DISABILITY RESOURCE CENTER, THE COMMUNITY-OUTREACH EVENT OCCURRED A FEW HOURS BEFORE DIMARCO’S PUBLIC LECTURE THAT SAME EVENING AT SHANNON HALL. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) MEMBERS OF THE BLACK HISTORY MONTH PLANNING COMMITTEE PRESENT GUEST SPEAKER NIKI GIOVANNI WITH A COMMEMORATIVE COMMITTEE T-SHIRT FOLLOWING GIOVANNI'S TALK AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON FEBRUARY 15, 2017. GIOVANNI, WORLD-RENOWNED POET, WRITER, COMMENTATOR, ACTIVIST, AND EDUCATOR, GAVE THE KEYNOTE SPEECH AS PART OF UW–MADISON'S CELEBRATION OF BLACK HISTORY MONTH. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS AND FACULTY IN THE UW’S SOCIOLOGY DEPARTMENT GATHER IN THE SEWELL SOCIAL SCIENCE BUILDING TO HEAR SOCIOLOGIST MATTHEW DESMOND, AUTHOR OF THE 2016–17 GO BIG READ WORK “EVICTED: POVERTY AND PROFIT IN THE AMERICAN CITY,” SPEAK ON NOVEMBER 2, 2016. GO BIG READ, A COMMON-READING PROGRAM, IS DESIGNED TO ENGAGE STUDENTS, FACULTY, STAFF, AND THE COMMUNITY IN A SHARED, ACADEMICALLY FOCUSED READING EXPERIENCE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) U2 LEAD SINGER BONO PERFORMS AT CAMP RANDALL STADIUM DURING THEIR POPMART TOUR, CA. 1997. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S16002) STUDENTS LOOKS ON AS RODNEY DANGERFIELD WALKS ACROSS BASCOM HILL IN A BATHROBE AND SLIPPERS DURING THE FILMING OF “BACK TO SCHOOL,” CA. 1985. (UW ARCHIVES, S11007) JOHN F. KENNEDY SHAKES HANDS WITH AN UNIDENTIFIED WOMAN DURING A CAMPAIGN STOP. A YOUNG GIRL STANDS NEARBY, CA. 1958–60. (UW ARCHIVES, S08113) EXCITED UW–MADISON STUDENTS WELCOME THE PRESIDENT TO THE STAGE — AND TO THEIR UNIVERSITY. FOR SOME, IT WAS THEIR FIRST TIME SEEING A SITTING PRESIDENT IN PERSON. ASTRONAUT MAE JEMISON, THE FIRST WOMAN OF COLOR IN SPACE, PRESENTS THE MARTIN LUTHER KING JR. MEMORIAL LECTURE TO AN AUDIENCE OF MORE THAN 1,100 IN VARSITY HALL IN UNION SOUTH ON JANUARY 21, 2020. THE OUTREACH EVENT WAS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) FAMOUS SINGER ELLA FITZGERALD AND FAN TAYLOR AT AN EVENT IN THE MEMORIAL UNION, CA. 1959. (PHOTO BY DUANE HOPP; UW ARCHIVES, 2017S01419) DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATE HILLARY CLINTON SPEAKS AT AN INVITATION-ONLY CAMPAIGN EVENT INSIDE THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON MARCH 28, 2016. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) MARTIN LUTHER KING JR. WITH A STUDENT. KING SPOKE AT THE UNION THEATER ON MARCH 31, 1962. (UW ARCHIVES, S17030) COMMENCEMENT SPEAKER RUSSELL WILSON, SUPER BOWL–WINNING QUARTERBACK FOR THE SEATTLE SEAHAWKS AND FORMER BADGER FOOTBALL STAR (LEFT) TALKS WITH ALEXANDRA ARRIAGA, SOON-TO-BE-GRADUATING CHANCELLOR'S SCHOLAR WITH A BACHELOR’S DEGREE IN JOURNALISM AND LATIN AMERICAN STUDIES, AND HER FATHER, GERARDO ARRIAGA, DURING A PRIVATE BREAKFAST RECEPTION FOR INVITED STUDENTS AND GUESTS AT THE HOTEL RED BEFORE THE START OF THE SPRING COMMENCEMENT CEREMONY AT CAMP RANDALL STADIUM ON MAY 14, 2016. THE OUTDOOR GRADUATION WAS ATTENDED BY APPROXIMATELY 5,600 BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREE CANDIDATES AND THEIR GUESTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) ANGELA DAVIS DURING A SPEAKING APPEARANCE ON NOVEMBER 6, 1972. (UW ARCHIVES, S17308) GABRIELLE LI, AN UNDERGRADUATE IN THE POSSE PROGRAM, SMILES AS ATTORNEY BRYAN STEVENSON, AUTHOR OF “JUST MERCY,” AUTOGRAPHS BOOKS AFTER SPEAKING TO MORE THAN 150 STUDENTS GATHERED FROM SEVERAL FIRST-YEAR INTEREST GROUPS, THE HONORS PROGRAM, AND UNIVERSITY HOUSING FOR A LUNCHEON EVENT AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON OCTOBER 26, 2015. STEVENSON'S BOOK ABOUT RACIAL INEQUALITY AND THE NEED FOR JUSTICE-SYSTEM REFORM WAS THE 2015–16 SELECTION FOR GO BIG READ, UW–MADISON’S COMMON-READING PROGRAM. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) BELL HOOKS SPEAKS ON CAMPUS. (UW ARCHIVES, S17568) J. J. WATT, NFL FOOTBALL PLAYER AND FORMER BADGER, ADDRESSES THE AUDIENCE DURING UW–MADISON’S SPRING COMMENCEMENT CEREMONY AT CAMP RANDALL STADIUM ON MAY 11, 2019. THE OUTDOOR GRADUATION WAS ATTENDED BY MORE THAN 7,000 BACHELOR’S, MASTER’S AND LAW DEGREE CANDIDATES, PLUS THEIR GUESTS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) CESAR CHAVEZ, OF UNITED FARM WORKERS OF AMERICA, SPEAKING TO LAW STUDENT PROTESTERS ON OCTOBER 29, 1990. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S16216) LAVERNE COX, ACTRESS AND ADVOCATE FOR MOVING BEYOND TRADITIONAL GENDER EXPECTATIONS, SPEAKS AS PART OF THE WISCONSIN UNION DIRECTORATE (WUD) DISTINGUISHED LECTURE SERIES TO A 1,165-PERSON CAPACITY CROWD AT THE MEMORIAL UNION’S SHANNON HALL ON MAY 9, 2016. THE EVENT WAS COHOSTED BY WUD AND THE LGBT CAMPUS CENTER. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) FORMER PRESIDENT JIMMY CARTER SPEAKS AT MEMORIAL UNION THEATER, MARCH 1994. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES) “ABC WORLD NEWS TONIGHT” ANCHOR AND EMMY-WINNING JOURNALIST DAVID MUIR ENJOYS BREAKFAST WITH UW–MADISON CHANCELLOR REBECCA BLANK AND HER HUSBAND, HANNS KUTTNER, AT MICKIES DAIRY BAR BEFORE THE START OF THE UW’S SPRING COMMENCEMENT CEREMONY ON MAY 12, 2018. MUIR WAS THE KEYNOTE SPEAKER FOR THE NOON GRADUATION EVENT. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) MEMBERS OF ROCK GROUPS NELSON AND CINDERELLA AT MEMORIAL UNION TERRACE FOR MTV’S “HOT SEAT” PROGRAM, APRIL 1991. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S15995) TELEVISION JOURNALIST KATIE COURIC AUTOGRAPHS A BOOK BELONGING TO UW GRADUATE JORDYN EISENPRESS FOLLOWING A RECEPTION FOR JOURNALISM GRADUATES IN VILAS HALL ON MAY 15, 2015. COURIC WAS THE COMMENCEMENT SPEAKER AT THE MAY 16TH GRADUATION CEREMONY. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) DEAF ACTIVIST, ACTOR, AND MODEL NYLE DIMARCO POSES FOR A PICTURE WITH GUESTS FROM THE WISCONSIN SCHOOL FOR THE DEAF FOLLOWING DIMARCO’S QUESTION AND ANSWER SESSION WITH AN INVITED AUDIENCE OF NEARLY 200 HIGH SCHOOL AND COLLEGE STUDENTS — MANY DEAF, BLIND, AND/OR HARD OF HEARING — AT TRIPP COMMONS IN THE MEMORIAL UNION ON JANUARY 30, 2018. SPONSORED BY UW–MADISON'S DISTINGUISHED LECTURE SERIES AND THE MCBURNEY DISABILITY RESOURCE CENTER, THE COMMUNITY-OUTREACH EVENT OCCURRED A FEW HOURS BEFORE DIMARCO’S PUBLIC LECTURE THAT SAME EVENING AT SHANNON HALL. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) MEMBERS OF THE BLACK HISTORY MONTH PLANNING COMMITTEE PRESENT GUEST SPEAKER NIKI GIOVANNI WITH A COMMEMORATIVE COMMITTEE T-SHIRT FOLLOWING GIOVANNI'S TALK AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON FEBRUARY 15, 2017. GIOVANNI, WORLD-RENOWNED POET, WRITER, COMMENTATOR, ACTIVIST, AND EDUCATOR, GAVE THE KEYNOTE SPEECH AS PART OF UW–MADISON'S CELEBRATION OF BLACK HISTORY MONTH. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS AND FACULTY IN THE UW’S SOCIOLOGY DEPARTMENT GATHER IN THE SEWELL SOCIAL SCIENCE BUILDING TO HEAR SOCIOLOGIST MATTHEW DESMOND, AUTHOR OF THE 2016–17 GO BIG READ WORK “EVICTED: POVERTY AND PROFIT IN THE AMERICAN CITY,” SPEAK ON NOVEMBER 2, 2016. GO BIG READ, A COMMON-READING PROGRAM, IS DESIGNED TO ENGAGE STUDENTS, FACULTY, STAFF, AND THE COMMUNITY IN A SHARED, ACADEMICALLY FOCUSED READING EXPERIENCE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) U2 LEAD SINGER BONO PERFORMS AT CAMP RANDALL STADIUM DURING THEIR POPMART TOUR, CA. 1997. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S16002) STUDENTS LOOKS ON AS RODNEY DANGERFIELD WALKS ACROSS BASCOM HILL IN A BATHROBE AND SLIPPERS DURING THE FILMING OF “BACK TO SCHOOL,” CA. 1985. (UW ARCHIVES, S11007) JOHN F. KENNEDY SHAKES HANDS WITH AN UNIDENTIFIED WOMAN DURING A CAMPAIGN STOP. A YOUNG GIRL STANDS NEARBY, CA. 1958–60. (UW ARCHIVES, S08113) EXCITED UW–MADISON STUDENTS WELCOME THE PRESIDENT TO THE STAGE — AND TO THEIR UNIVERSITY. FOR SOME, IT WAS THEIR FIRST TIME SEEING A SITTING PRESIDENT IN PERSON. ASTRONAUT MAE JEMISON, THE FIRST WOMAN OF COLOR IN SPACE, PRESENTS THE MARTIN LUTHER KING JR. MEMORIAL LECTURE TO AN AUDIENCE OF MORE THAN 1,100 IN VARSITY HALL IN UNION SOUTH ON JANUARY 21, 2020. THE OUTREACH EVENT WAS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) FAMOUS SINGER ELLA FITZGERALD AND FAN TAYLOR AT AN EVENT IN THE MEMORIAL UNION, CA. 1959. (PHOTO BY DUANE HOPP; UW ARCHIVES, 2017S01419) DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATE HILLARY CLINTON SPEAKS AT AN INVITATION-ONLY CAMPAIGN EVENT INSIDE THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON MARCH 28, 2016. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) MARTIN LUTHER KING JR. WITH A STUDENT. KING SPOKE AT THE UNION THEATER ON MARCH 31, 1962. (UW ARCHIVES, S17030) COMMENCEMENT SPEAKER RUSSELL WILSON, SUPER BOWL–WINNING QUARTERBACK FOR THE SEATTLE SEAHAWKS AND FORMER BADGER FOOTBALL STAR (LEFT) TALKS WITH ALEXANDRA ARRIAGA, SOON-TO-BE-GRADUATING CHANCELLOR'S SCHOLAR WITH A BACHELOR’S DEGREE IN JOURNALISM AND LATIN AMERICAN STUDIES, AND HER FATHER, GERARDO ARRIAGA, DURING A PRIVATE BREAKFAST RECEPTION FOR INVITED STUDENTS AND GUESTS AT THE HOTEL RED BEFORE THE START OF THE SPRING COMMENCEMENT CEREMONY AT CAMP RANDALL STADIUM ON MAY 14, 2016. THE OUTDOOR GRADUATION WAS ATTENDED BY APPROXIMATELY 5,600 BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREE CANDIDATES AND THEIR GUESTS. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) ANGELA DAVIS DURING A SPEAKING APPEARANCE ON NOVEMBER 6, 1972. (UW ARCHIVES, S17308) GABRIELLE LI, AN UNDERGRADUATE IN THE POSSE PROGRAM, SMILES AS ATTORNEY BRYAN STEVENSON, AUTHOR OF “JUST MERCY,” AUTOGRAPHS BOOKS AFTER SPEAKING TO MORE THAN 150 STUDENTS GATHERED FROM SEVERAL FIRST-YEAR INTEREST GROUPS, THE HONORS PROGRAM, AND UNIVERSITY HOUSING FOR A LUNCHEON EVENT AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON OCTOBER 26, 2015. STEVENSON'S BOOK ABOUT RACIAL INEQUALITY AND THE NEED FOR JUSTICE-SYSTEM REFORM WAS THE 2015–16 SELECTION FOR GO BIG READ, UW–MADISON’S COMMON-READING PROGRAM. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) BELL HOOKS SPEAKS ON CAMPUS. (UW ARCHIVES, S17568) J. J. WATT, NFL FOOTBALL PLAYER AND FORMER BADGER, ADDRESSES THE AUDIENCE DURING UW–MADISON’S SPRING COMMENCEMENT CEREMONY AT CAMP RANDALL STADIUM ON MAY 11, 2019. THE OUTDOOR GRADUATION WAS ATTENDED BY MORE THAN 7,000 BACHELOR’S, MASTER’S AND LAW DEGREE CANDIDATES, PLUS THEIR GUESTS. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) CESAR CHAVEZ, OF UNITED FARM WORKERS OF AMERICA, SPEAKING TO LAW STUDENT PROTESTERS ON OCTOBER 29, 1990. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S16216) LAVERNE COX, ACTRESS AND ADVOCATE FOR MOVING BEYOND TRADITIONAL GENDER EXPECTATIONS, SPEAKS AS PART OF THE WISCONSIN UNION DIRECTORATE (WUD) DISTINGUISHED LECTURE SERIES TO A 1,165-PERSON CAPACITY CROWD AT THE MEMORIAL UNION’S SHANNON HALL ON MAY 9, 2016. THE EVENT WAS COHOSTED BY WUD AND THE LGBT CAMPUS CENTER. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) FORMER PRESIDENT JIMMY CARTER SPEAKS AT MEMORIAL UNION THEATER, MARCH 1994. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES) “ABC WORLD NEWS TONIGHT” ANCHOR AND EMMY-WINNING JOURNALIST DAVID MUIR ENJOYS BREAKFAST WITH UW–MADISON CHANCELLOR REBECCA BLANK AND HER HUSBAND, HANNS KUTTNER, AT MICKIES DAIRY BAR BEFORE THE START OF THE UW’S SPRING COMMENCEMENT CEREMONY ON MAY 12, 2018. MUIR WAS THE KEYNOTE SPEAKER FOR THE NOON GRADUATION EVENT. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) MEMBERS OF ROCK GROUPS NELSON AND CINDERELLA AT MEMORIAL UNION TERRACE FOR MTV’S “HOT SEAT” PROGRAM, APRIL 1991. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S15995) TELEVISION JOURNALIST KATIE COURIC AUTOGRAPHS A BOOK BELONGING TO UW GRADUATE JORDYN EISENPRESS FOLLOWING A RECEPTION FOR JOURNALISM GRADUATES IN VILAS HALL ON MAY 15, 2015. COURIC WAS THE COMMENCEMENT SPEAKER AT THE MAY 16TH GRADUATION CEREMONY. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) DEAF ACTIVIST, ACTOR, AND MODEL NYLE DIMARCO POSES FOR A PICTURE WITH GUESTS FROM THE WISCONSIN SCHOOL FOR THE DEAF FOLLOWING DIMARCO’S QUESTION AND ANSWER SESSION WITH AN INVITED AUDIENCE OF NEARLY 200 HIGH SCHOOL AND COLLEGE STUDENTS — MANY DEAF, BLIND, AND/OR HARD OF HEARING — AT TRIPP COMMONS IN THE MEMORIAL UNION ON JANUARY 30, 2018. SPONSORED BY UW–MADISON'S DISTINGUISHED LECTURE SERIES AND THE MCBURNEY DISABILITY RESOURCE CENTER, THE COMMUNITY-OUTREACH EVENT OCCURRED A FEW HOURS BEFORE DIMARCO’S PUBLIC LECTURE THAT SAME EVENING AT SHANNON HALL. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) MEMBERS OF THE BLACK HISTORY MONTH PLANNING COMMITTEE PRESENT GUEST SPEAKER NIKI GIOVANNI WITH A COMMEMORATIVE COMMITTEE T-SHIRT FOLLOWING GIOVANNI'S TALK AT THE GORDON DINING AND EVENT CENTER ON FEBRUARY 15, 2017. GIOVANNI, WORLD-RENOWNED POET, WRITER, COMMENTATOR, ACTIVIST, AND EDUCATOR, GAVE THE KEYNOTE SPEECH AS PART OF UW–MADISON'S CELEBRATION OF BLACK HISTORY MONTH. (PHOTO BY JEFF MILLER/UW–MADISON) STUDENTS AND FACULTY IN THE UW’S SOCIOLOGY DEPARTMENT GATHER IN THE SEWELL SOCIAL SCIENCE BUILDING TO HEAR SOCIOLOGIST MATTHEW DESMOND, AUTHOR OF THE 2016–17 GO BIG READ WORK “EVICTED: POVERTY AND PROFIT IN THE AMERICAN CITY,” SPEAK ON NOVEMBER 2, 2016. GO BIG READ, A COMMON-READING PROGRAM, IS DESIGNED TO ENGAGE STUDENTS, FACULTY, STAFF, AND THE COMMUNITY IN A SHARED, ACADEMICALLY FOCUSED READING EXPERIENCE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER/UW–MADISON) U2 LEAD SINGER BONO PERFORMS AT CAMP RANDALL STADIUM DURING THEIR POPMART TOUR, CA. 1997. (PHOTO BY JEFF MILLER; UW ARCHIVES, S16002) STUDENTS LOOKS ON AS RODNEY DANGERFIELD WALKS ACROSS BASCOM HILL IN A BATHROBE AND SLIPPERS DURING THE FILMING OF “BACK TO SCHOOL,” CA. 1985. (UW ARCHIVES, S11007) >