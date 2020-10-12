Wish You Were Here: Homecoming

Parades and fireworks, alumni and student networking, bloody marys and brats at a tailgate, Wisconsin Singers concert, multicultural events, red cross blood drive, the band marching from Union South to Camp Randall, and more. When Homecoming rolls around, Badgers are ready to celebrate.. Tell us what you remember about Homecoming from your days on campus — or about the best days from your time as a student.
Send us your
memory. (Include photos, please!) We’ll add them to this scrapbook. < A 1998 HOMECOMING SOCIAL AT THE NITTY GRITTY IN MADISON. (UW ARCHIVES, HC19982) MEMBERS OF SEVERAL FRATERNITIES, INCLUDING ALPHA PHI ALPHA AND PHI BETA SIGMA, STEP DANCE AS THEY MAKE THEIR WAY DOWN STATE STREET DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 16, 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE 1998 UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON HOMECOMING PARADE (UW ARCHIVES, HC19983) MEMBERS OF THE UW MARCHING BAND TUBA SECTION PERFORM DURING HALFTIME OF THE WISCONSIN VS. ILLINOIS HOMECOMING GAME AT CAMP RANDALL ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE CROWD CHEERS ON THE BADGERS AT THE 1974 HOMECOMING GAME. (UW ARCHIVES, S03604) UW–MADISON STUDENT ORGANIZATION ULSSU TREATS THE CROWD TO A PERFORMANCE OF KOREAN TRADITIONAL DRUMMING AND DANCING AS THE GROUP MAKES THEIR WAY DOWN STATE STREET DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 16, 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON BADGERS FOOTBALL TEAM TAKES ON THE INDIANA HOOSIERS IN THE 1999 HOMECOMING GAME. THE BADGERS WON, 59–0. (UW ARCHIVES, HC19995) ALUMNI, STUDENTS, AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY LINE GOODSPEED FAMILY PIER TO TAKE IN A FIREWORKS DISPLAY OVER LAKE MENDOTA DURING THE HOMECOMING BLOCK PARTY AT ALUMNI PARK ON OCTOBER 20, 2017. THE EVENT FOLLOWED THE HOMECOMING PARADE THAT TOOK PLACE EARLIER IN THE EVENING. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS BREAK INTO TEAMS, DON GIANT INFLATABLE SPHERES, AND BATTLE FOR THE BALL DURING A ROUSING GAME OF BUBBLE SOCCER AT THE UW’S MCCLAIN CENTER ON OCTOBER 13, 2015. CALLED BADGER GAMES, THE HOMECOMING-WEEK EVENT WAS SPONSORED BY THE DIVISION OF RECSPORTS AND THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) IN HONOR OF UW–MADISON'S HOMECOMING WEEK, RED ACCENT LIGHTING ILLUMINATES THE EXTERIOR OF BASCOM HALL AND TERRACE PLANTINGS SURROUNDING THE ABRAHAM LINCOLN STATUE AS DAWN BRIGHTENS THE SKY ON OCTOBER 20, 2017. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) ON OCTOBER 1, 2010, STUDENTS BRAVED THE POSSIBILITY OF SINKING TO THE MURKY DEPTHS OF LAKE MENDOTA AS THEY PARTICIPATED IN THE ANNUAL HOMECOMING BARGE-BUILDING COMPETITION, WHERE THEY RACED CARDBOARD BOATS BETWEEN THE PIERS OF THE MEMORIAL UNION TERRACE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) ON OCTOBER 1, 2010, STUDENTS BRAVED THE POSSIBILITY OF SINKING TO THE MURKY DEPTHS OF LAKE MENDOTA AS THEY PARTICIPATED IN THE ANNUAL HOMECOMING BARGE-BUILDING COMPETITION, WHERE THEY RACED CARDBOARD BOATS BETWEEN THE PIERS OF THE MEMORIAL UNION TERRACE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) SCHOOL SPIRIT STILL SHINES BRIGHT FOR CHERYL WALLACE, A 1952 CHEERLEADER AND 1955 GRADUATE OF THE UW, AS SHE CHEERS ALONG WITH THE UW SPIRIT SQUAD DURING THE UNIVERSITY’S 100TH HOMECOMING PARADE ALONG STATE STREET ON OCTOBER 14, 2011. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) MEMBERS OF UW–MADISON'S ARMY-ROTC MARCH DOWN STATE STREET BEFORE THOUSANDS OF SPECTATORS DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 18, 2018. THE ANNUAL PARADE IS ONE OF MANY HOMECOMING-WEEK ACTIVITIES SPONSORED BY THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) PEOPLE VIEW AN EXHIBIT SHOWCASING A PORTION OF THEN AND NOW — A YEARLONG SERIES OF MONTHLY PHOTO PAIRINGS BY UNIVERSITY COMMUNICATIONS PHOTOGRAPHER JEFF MILLER — ON DISPLAY AT ONE ALUMNI PLACE ON OCTOBER 20, 2017. THE BUILDING WAS OPEN FOR THE UW HOMECOMING PARADE AND BLOCK PARTY. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) DAVE MCCLAIN SPEAKS AT A PEP RALLY ON LIBRARY MALL WITH THE UW MARCHING BAND AND CHEERLEADERS, CA. 1980–CA. 1989. (PHOTO BY BARBARA BORDERS / UW ARCHIVES, S11961) THE BUCKY WAGON AT THE 1983 HOMECOMING GAME. THE BADGERS DEFEATED INDIANA UNIVERSITY 45–14. (PHOTO BY GARY E. SMITH / UW ARCHIVES, 23/9) HOMECOMING DECORATIONS WITH A BADGER AND A SIGN STATING “LANDSLIDE FOR BUCKY” WERE CONSTRUCTED FOR THE 1960 UW–MADISON HOMECOMING AGAINST NORTHWESTERN; NORTHWESTERN WON THE GAME 21–0. (PHOTO BY CHRISTOPHER FORTUNE / UW ARCHIVES, S16913) BADGER FANS POSE WITH UW MASCOT BUCKY BADGER FOR A SELFIE DURING THE BADGER BASH AT UNION SOUTH BEFORE THE UW HOMECOMING FOOTBALL GAME VERSUS MARYLAND ON OCTOBER 21, 2017. THE BADGERS WON THE GAME 38–13. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) A LARGE CROWD WATCHES TWO PERFORMERS AT A HOMECOMING PEP RALLY, CA. 1946. (UW ARCHIVES, S03600) MARTIN JANKU, A BADGER AND JUMP AROUND FAN FROM THE CZECH REPUBLIC, HOLDS UP A SIGN DESCRIBING HIS COMMITMENT DURING THE UW HOMECOMING FOOTBALL GAME VERSUS MARYLAND ON OCTOBER 21, 2017. THE BADGERS WON THE GAME 38–13. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) MEMBERS OF THE UW MARCHING BAND AND A TEAM OF CLYDESDALES AT THE FRONT OF THE 1982 HOMECOMING PARADE MAKE THEIR WAY DOWN A STREET TOWARD THE PHOTOGRAPHER ON SEPTEMBER 24, 1982 (UW ARCHIVES, S09010) BUNDLED BADGER FOOTBALL FANS WEATHER THE COLD AND CHEER FROM THE STUDENT SECTION AS WISCONSIN PLAYS THE ILLINOIS FIGHTING ILLINI DURING A HOMECOMING FOOTBALL GAME AT CAMP RANDALL STADIUM ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE HOMECOMING KING AND QUEEN POSE TOGETHER FOR A PHOTO, BOTH BUNDLED UP AGAINST THE WINTER WEATHER AND DUSTED IN SNOW. (PHOTO BY DEL DESENS, NOVEMBER 3, 1951 / UW ARCHIVES, S09812) BADGER FOOTBALL FANS IN THE STUDENT SECTION CHEER AS WISCONSIN PLAYS THE ILLINOIS FIGHTING ILLINI DURING A HOMECOMING FOOTBALL GAME AT CAMP RANDALL STADIUM ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) A 1998 HOMECOMING SOCIAL AT THE NITTY GRITTY IN MADISON. (UW ARCHIVES, HC19982) MEMBERS OF SEVERAL FRATERNITIES, INCLUDING ALPHA PHI ALPHA AND PHI BETA SIGMA, STEP DANCE AS THEY MAKE THEIR WAY DOWN STATE STREET DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 16, 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE 1998 UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON HOMECOMING PARADE (UW ARCHIVES, HC19983) MEMBERS OF THE UW MARCHING BAND TUBA SECTION PERFORM DURING HALFTIME OF THE WISCONSIN VS. ILLINOIS HOMECOMING GAME AT CAMP RANDALL ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE CROWD CHEERS ON THE BADGERS AT THE 1974 HOMECOMING GAME. (UW ARCHIVES, S03604) UW–MADISON STUDENT ORGANIZATION ULSSU TREATS THE CROWD TO A PERFORMANCE OF KOREAN TRADITIONAL DRUMMING AND DANCING AS THE GROUP MAKES THEIR WAY DOWN STATE STREET DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 16, 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON BADGERS FOOTBALL TEAM TAKES ON THE INDIANA HOOSIERS IN THE 1999 HOMECOMING GAME. THE BADGERS WON, 59–0. (UW ARCHIVES, HC19995) ALUMNI, STUDENTS, AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY LINE GOODSPEED FAMILY PIER TO TAKE IN A FIREWORKS DISPLAY OVER LAKE MENDOTA DURING THE HOMECOMING BLOCK PARTY AT ALUMNI PARK ON OCTOBER 20, 2017. THE EVENT FOLLOWED THE HOMECOMING PARADE THAT TOOK PLACE EARLIER IN THE EVENING. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS BREAK INTO TEAMS, DON GIANT INFLATABLE SPHERES, AND BATTLE FOR THE BALL DURING A ROUSING GAME OF BUBBLE SOCCER AT THE UW’S MCCLAIN CENTER ON OCTOBER 13, 2015. CALLED BADGER GAMES, THE HOMECOMING-WEEK EVENT WAS SPONSORED BY THE DIVISION OF RECSPORTS AND THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) IN HONOR OF UW–MADISON'S HOMECOMING WEEK, RED ACCENT LIGHTING ILLUMINATES THE EXTERIOR OF BASCOM HALL AND TERRACE PLANTINGS SURROUNDING THE ABRAHAM LINCOLN STATUE AS DAWN BRIGHTENS THE SKY ON OCTOBER 20, 2017. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) ON OCTOBER 1, 2010, STUDENTS BRAVED THE POSSIBILITY OF SINKING TO THE MURKY DEPTHS OF LAKE MENDOTA AS THEY PARTICIPATED IN THE ANNUAL HOMECOMING BARGE-BUILDING COMPETITION, WHERE THEY RACED CARDBOARD BOATS BETWEEN THE PIERS OF THE MEMORIAL UNION TERRACE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) ON OCTOBER 1, 2010, STUDENTS BRAVED THE POSSIBILITY OF SINKING TO THE MURKY DEPTHS OF LAKE MENDOTA AS THEY PARTICIPATED IN THE ANNUAL HOMECOMING BARGE-BUILDING COMPETITION, WHERE THEY RACED CARDBOARD BOATS BETWEEN THE PIERS OF THE MEMORIAL UNION TERRACE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) SCHOOL SPIRIT STILL SHINES BRIGHT FOR CHERYL WALLACE, A 1952 CHEERLEADER AND 1955 GRADUATE OF THE UW, AS SHE CHEERS ALONG WITH THE UW SPIRIT SQUAD DURING THE UNIVERSITY’S 100TH HOMECOMING PARADE ALONG STATE STREET ON OCTOBER 14, 2011. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) MEMBERS OF UW–MADISON'S ARMY-ROTC MARCH DOWN STATE STREET BEFORE THOUSANDS OF SPECTATORS DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 18, 2018. THE ANNUAL PARADE IS ONE OF MANY HOMECOMING-WEEK ACTIVITIES SPONSORED BY THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) PEOPLE VIEW AN EXHIBIT SHOWCASING A PORTION OF THEN AND NOW — A YEARLONG SERIES OF MONTHLY PHOTO PAIRINGS BY UNIVERSITY COMMUNICATIONS PHOTOGRAPHER JEFF MILLER — ON DISPLAY AT ONE ALUMNI PLACE ON OCTOBER 20, 2017. THE BUILDING WAS OPEN FOR THE UW HOMECOMING PARADE AND BLOCK PARTY. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) DAVE MCCLAIN SPEAKS AT A PEP RALLY ON LIBRARY MALL WITH THE UW MARCHING BAND AND CHEERLEADERS, CA. 1980–CA. 1989. (PHOTO BY BARBARA BORDERS / UW ARCHIVES, S11961) THE BUCKY WAGON AT THE 1983 HOMECOMING GAME. THE BADGERS DEFEATED INDIANA UNIVERSITY 45–14. (PHOTO BY GARY E. SMITH / UW ARCHIVES, 23/9) HOMECOMING DECORATIONS WITH A BADGER AND A SIGN STATING “LANDSLIDE FOR BUCKY” WERE CONSTRUCTED FOR THE 1960 UW–MADISON HOMECOMING AGAINST NORTHWESTERN; NORTHWESTERN WON THE GAME 21–0. (PHOTO BY CHRISTOPHER FORTUNE / UW ARCHIVES, S16913) BADGER FANS POSE WITH UW MASCOT BUCKY BADGER FOR A SELFIE DURING THE BADGER BASH AT UNION SOUTH BEFORE THE UW HOMECOMING FOOTBALL GAME VERSUS MARYLAND ON OCTOBER 21, 2017. THE BADGERS WON THE GAME 38–13. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) A LARGE CROWD WATCHES TWO PERFORMERS AT A HOMECOMING PEP RALLY, CA. 1946. (UW ARCHIVES, S03600) MARTIN JANKU, A BADGER AND JUMP AROUND FAN FROM THE CZECH REPUBLIC, HOLDS UP A SIGN DESCRIBING HIS COMMITMENT DURING THE UW HOMECOMING FOOTBALL GAME VERSUS MARYLAND ON OCTOBER 21, 2017. THE BADGERS WON THE GAME 38–13. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) MEMBERS OF THE UW MARCHING BAND AND A TEAM OF CLYDESDALES AT THE FRONT OF THE 1982 HOMECOMING PARADE MAKE THEIR WAY DOWN A STREET TOWARD THE PHOTOGRAPHER ON SEPTEMBER 24, 1982 (UW ARCHIVES, S09010) BUNDLED BADGER FOOTBALL FANS WEATHER THE COLD AND CHEER FROM THE STUDENT SECTION AS WISCONSIN PLAYS THE ILLINOIS FIGHTING ILLINI DURING A HOMECOMING FOOTBALL GAME AT CAMP RANDALL STADIUM ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE HOMECOMING KING AND QUEEN POSE TOGETHER FOR A PHOTO, BOTH BUNDLED UP AGAINST THE WINTER WEATHER AND DUSTED IN SNOW. (PHOTO BY DEL DESENS, NOVEMBER 3, 1951 / UW ARCHIVES, S09812) BADGER FOOTBALL FANS IN THE STUDENT SECTION CHEER AS WISCONSIN PLAYS THE ILLINOIS FIGHTING ILLINI DURING A HOMECOMING FOOTBALL GAME AT CAMP RANDALL STADIUM ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) A 1998 HOMECOMING SOCIAL AT THE NITTY GRITTY IN MADISON. (UW ARCHIVES, HC19982) MEMBERS OF SEVERAL FRATERNITIES, INCLUDING ALPHA PHI ALPHA AND PHI BETA SIGMA, STEP DANCE AS THEY MAKE THEIR WAY DOWN STATE STREET DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 16, 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE 1998 UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON HOMECOMING PARADE (UW ARCHIVES, HC19983) MEMBERS OF THE UW MARCHING BAND TUBA SECTION PERFORM DURING HALFTIME OF THE WISCONSIN VS. ILLINOIS HOMECOMING GAME AT CAMP RANDALL ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE CROWD CHEERS ON THE BADGERS AT THE 1974 HOMECOMING GAME. (UW ARCHIVES, S03604) UW–MADISON STUDENT ORGANIZATION ULSSU TREATS THE CROWD TO A PERFORMANCE OF KOREAN TRADITIONAL DRUMMING AND DANCING AS THE GROUP MAKES THEIR WAY DOWN STATE STREET DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 16, 2015. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE UNIVERSITY OF WISCONSIN–MADISON BADGERS FOOTBALL TEAM TAKES ON THE INDIANA HOOSIERS IN THE 1999 HOMECOMING GAME. THE BADGERS WON, 59–0. (UW ARCHIVES, HC19995) ALUMNI, STUDENTS, AND MEMBERS OF THE MADISON COMMUNITY LINE GOODSPEED FAMILY PIER TO TAKE IN A FIREWORKS DISPLAY OVER LAKE MENDOTA DURING THE HOMECOMING BLOCK PARTY AT ALUMNI PARK ON OCTOBER 20, 2017. THE EVENT FOLLOWED THE HOMECOMING PARADE THAT TOOK PLACE EARLIER IN THE EVENING. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) STUDENTS BREAK INTO TEAMS, DON GIANT INFLATABLE SPHERES, AND BATTLE FOR THE BALL DURING A ROUSING GAME OF BUBBLE SOCCER AT THE UW’S MCCLAIN CENTER ON OCTOBER 13, 2015. CALLED BADGER GAMES, THE HOMECOMING-WEEK EVENT WAS SPONSORED BY THE DIVISION OF RECSPORTS AND THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) IN HONOR OF UW–MADISON'S HOMECOMING WEEK, RED ACCENT LIGHTING ILLUMINATES THE EXTERIOR OF BASCOM HALL AND TERRACE PLANTINGS SURROUNDING THE ABRAHAM LINCOLN STATUE AS DAWN BRIGHTENS THE SKY ON OCTOBER 20, 2017. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) ON OCTOBER 1, 2010, STUDENTS BRAVED THE POSSIBILITY OF SINKING TO THE MURKY DEPTHS OF LAKE MENDOTA AS THEY PARTICIPATED IN THE ANNUAL HOMECOMING BARGE-BUILDING COMPETITION, WHERE THEY RACED CARDBOARD BOATS BETWEEN THE PIERS OF THE MEMORIAL UNION TERRACE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) ON OCTOBER 1, 2010, STUDENTS BRAVED THE POSSIBILITY OF SINKING TO THE MURKY DEPTHS OF LAKE MENDOTA AS THEY PARTICIPATED IN THE ANNUAL HOMECOMING BARGE-BUILDING COMPETITION, WHERE THEY RACED CARDBOARD BOATS BETWEEN THE PIERS OF THE MEMORIAL UNION TERRACE. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) SCHOOL SPIRIT STILL SHINES BRIGHT FOR CHERYL WALLACE, A 1952 CHEERLEADER AND 1955 GRADUATE OF THE UW, AS SHE CHEERS ALONG WITH THE UW SPIRIT SQUAD DURING THE UNIVERSITY’S 100TH HOMECOMING PARADE ALONG STATE STREET ON OCTOBER 14, 2011. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) MEMBERS OF UW–MADISON'S ARMY-ROTC MARCH DOWN STATE STREET BEFORE THOUSANDS OF SPECTATORS DURING THE HOMECOMING PARADE ON OCTOBER 18, 2018. THE ANNUAL PARADE IS ONE OF MANY HOMECOMING-WEEK ACTIVITIES SPONSORED BY THE WISCONSIN ALUMNI ASSOCIATION. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) PEOPLE VIEW AN EXHIBIT SHOWCASING A PORTION OF THEN AND NOW — A YEARLONG SERIES OF MONTHLY PHOTO PAIRINGS BY UNIVERSITY COMMUNICATIONS PHOTOGRAPHER JEFF MILLER — ON DISPLAY AT ONE ALUMNI PLACE ON OCTOBER 20, 2017. THE BUILDING WAS OPEN FOR THE UW HOMECOMING PARADE AND BLOCK PARTY. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) DAVE MCCLAIN SPEAKS AT A PEP RALLY ON LIBRARY MALL WITH THE UW MARCHING BAND AND CHEERLEADERS, CA. 1980–CA. 1989. (PHOTO BY BARBARA BORDERS / UW ARCHIVES, S11961) THE BUCKY WAGON AT THE 1983 HOMECOMING GAME. THE BADGERS DEFEATED INDIANA UNIVERSITY 45–14. (PHOTO BY GARY E. SMITH / UW ARCHIVES, 23/9) HOMECOMING DECORATIONS WITH A BADGER AND A SIGN STATING “LANDSLIDE FOR BUCKY” WERE CONSTRUCTED FOR THE 1960 UW–MADISON HOMECOMING AGAINST NORTHWESTERN; NORTHWESTERN WON THE GAME 21–0. (PHOTO BY CHRISTOPHER FORTUNE / UW ARCHIVES, S16913) BADGER FANS POSE WITH UW MASCOT BUCKY BADGER FOR A SELFIE DURING THE BADGER BASH AT UNION SOUTH BEFORE THE UW HOMECOMING FOOTBALL GAME VERSUS MARYLAND ON OCTOBER 21, 2017. THE BADGERS WON THE GAME 38–13. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) A LARGE CROWD WATCHES TWO PERFORMERS AT A HOMECOMING PEP RALLY, CA. 1946. (UW ARCHIVES, S03600) MARTIN JANKU, A BADGER AND JUMP AROUND FAN FROM THE CZECH REPUBLIC, HOLDS UP A SIGN DESCRIBING HIS COMMITMENT DURING THE UW HOMECOMING FOOTBALL GAME VERSUS MARYLAND ON OCTOBER 21, 2017. THE BADGERS WON THE GAME 38–13. (PHOTO BY BRYCE RICHTER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) MEMBERS OF THE UW MARCHING BAND AND A TEAM OF CLYDESDALES AT THE FRONT OF THE 1982 HOMECOMING PARADE MAKE THEIR WAY DOWN A STREET TOWARD THE PHOTOGRAPHER ON SEPTEMBER 24, 1982 (UW ARCHIVES, S09010) BUNDLED BADGER FOOTBALL FANS WEATHER THE COLD AND CHEER FROM THE STUDENT SECTION AS WISCONSIN PLAYS THE ILLINOIS FIGHTING ILLINI DURING A HOMECOMING FOOTBALL GAME AT CAMP RANDALL STADIUM ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) THE HOMECOMING KING AND QUEEN POSE TOGETHER FOR A PHOTO, BOTH BUNDLED UP AGAINST THE WINTER WEATHER AND DUSTED IN SNOW. (PHOTO BY DEL DESENS, NOVEMBER 3, 1951 / UW ARCHIVES, S09812) BADGER FOOTBALL FANS IN THE STUDENT SECTION CHEER AS WISCONSIN PLAYS THE ILLINOIS FIGHTING ILLINI DURING A HOMECOMING FOOTBALL GAME AT CAMP RANDALL STADIUM ON OCTOBER 20, 2018. WISCONSIN WON THE GAME, 49–20. (PHOTO BY JEFF MILLER / UNIVERSITY COMMUNICATIONS) > Memories
Watching game from sky box, meeting a friend.
Kay Kuester Doran ’57
Rose Bowl: winning the dance contest.
Mary Beth Kuester ’60, MS’74
College Game Day on Bascom Hill. I was holding a sign that said, “Marry me Bucky,” and Bucky came over, took my hand, and got down on one knee! Of course, every football Saturday was filled with great memories! On Wisconsin!
Emily Duncanson ’12