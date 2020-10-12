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Wish You Were Here: Homecoming

Wish You Were Here: Homecoming

Parades and fireworks, alumni and student networking, bloody marys and brats at a tailgate, Wisconsin Singers concert, multicultural events, red cross blood drive, the band marching from Union South to Camp Randall, and more.

October 12, 2020
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A detail photo of the headlights and Buckly Badger graphic on the front of the red Bucky Wagon

Parades and fireworks, alumni and student networking, bloody marys and brats at a tailgate, Wisconsin Singers concert, multicultural events, red cross blood drive, the band marching from Union South to Camp Randall, and more. When Homecoming rolls around, Badgers are ready to celebrate.. Tell us what you remember about Homecoming from your days on campus — or about the best days from your time as a student.

Send us your memory. (Include photos, please!) We’ll add them to this scrapbook.

A 1998 HOMECOMING SOCIAL AT THE NITTY GRITTY IN MADISON. (UW ARCHIVES, HC19982)
A 1998 HOMECOMING SOCIAL AT THE NITTY GRITTY IN MADISON. (UW ARCHIVES, HC19982)

Memories

Watching game from sky box, meeting a friend.
Kay Kuester Doran ’57

Rose Bowl: winning the dance contest.
Mary Beth Kuester ’60, MS’74

College Game Day on Bascom Hill. I was holding a sign that said, “Marry me Bucky,” and Bucky came over, took my hand, and got down on one knee! Of course, every football Saturday was filled with great memories! On Wisconsin!
Emily Duncanson ’12

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